Cận cảnh cầu huyết mạch hơn 114 tỷ ở Huế 'đứng bánh' do nhà thầu chây ì thi công

Dự án mở rộng cầu huyết mạch ở Huế 'đứng bánh'

Tháng 7/2021, gói thầu số 28 (HU-CW07) nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ và tuyến đường 100 m nối khu A - khu B, Khu đô thị mới An Vân Dương (phường Vỹ Dạ) được khởi công, đơn vị thi công là Công ty CP 479 Hòa Bình. Đây được xem như cây cầu huyết mạch kết nối trung tâm TP Huế về phía biển Thuận An.

Gói thầu thuộc Chương trình phát triển các đô thị loại II (đô thị xanh) TP Huế. Chương trình đầu tư này tại Huế có tổng mức đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng từ nguồn vốn vay nước ngoài và vốn đối ứng địa phương. Riêng gói thầu số 28 có giá trị hơn 114,1 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2024, nhưng đến nay vẫn chưa thể về đích dù được gia hạn nhiều lần.

Theo thiết kế, cầu Vỹ Dạ sau khi được nâng cấp, mở rộng sẽ dài gần 170m, gồm 5 nhịp dầm, mặt cầu rộng 16m, bao gồm cả phần cầu và đường dẫn. Dự án còn đầu tư hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh, thoát nước, bó vỉa, lối đi cho người khuyết tật và lát gạch vỉa hè.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, phần mở rộng cầu Vỹ Dạ qua sông Như Ý hoàn thành một vài hạng mục kết cấu như trụ cầu, một số dầm bê tông, nhưng chưa hoàn thiện mặt cầu...

Cũng theo ghi nhận, nhiều tháng qua, công trình này đang trạng thái "án binh bất động". Nhiều thanh thép chờ dựng lộ thiên, có dấu hiệu hoen gỉ; hệ thống dây cáp, ống kỹ thuật bố trí tạm thời, chưa lắp đặt đồng bộ.

Bà Lê Thị Hương, 54 tuổi ( trú phường Vỹ Dạ, TP Huế) bày tỏ: "Tiến độ cầu Vỹ Dạ làm rất chậm, thường xuyên vắng bóng công nhân nên công trường, máy móc ngổn ngang tiềm ẩn nguy hiểm tai nạn giao thông. Tôi mong rằng, công trình sớm được đẩy nhanh tiến độ và hoàn thiện để phục vụ đời sống, đảm bảo an toàn cho bà con khi lưu thông qua khu vực này".

Theo chủ đầu tư, đến cuối tháng 3/2026, giá trị giải ngân gói thầu mới đạt gần 79,8 tỷ đồng, tương đương khoảng 69,93%, không đáp ứng tiến độ và cam kết hợp đồng.

Theo chủ đầu tư, Công ty CP 479 Hòa Bình không chứng minh được khả năng tiếp tục thực hiện gói thầu, khiến công trình dang dở kéo dài, ảnh hưởng mỹ quan đô thị và đời sống người dân khu vực.

Ngày 13/4, Ban Quản lý dự án quyết định chấm dứt hợp đồng thi công gói thầu 28 (HU-CW07) đối với Công ty CP 479 Hòa Bình. Trong thời gian chờ cơ quan chức năng đưa ra phương án xử lý, dự án nâng cấp, mở rộng cây cầu huyết mạch này tiếp tục "đứng bánh", vào các giờ cao điểm thường xuyên xảy ra ách tắc giao thông.

"Tôi chỉ hy vọng, cây cầu sớm được hoàn thành để việc buôn bán của bà con nơi đây thuận lợi hơn, đồng thời chấm dứt cảnh ách tắc giao thông vào giờ cao điểm khi qua khu vực này...", anh Lê Kim Chi (36 tuổi, trú phường Vỹ Dạ, TP Huế - có cơ sở kinh doanh ngay đầu cầu Vỹ Dạ) chia sẻ.

Sẽ được tái đấu thầuTheo lãnh đạo Sở Tài chính TP Huế, sau khi có quyết định chấm dứt hợp đồng với Công ty CP 479 Hòa Bình, Ban Quản lý dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II TP Huế (Dự án Green City Huế) lập kế hoạch tổ chức đấu thầu lại nhằm sớm tái khởi động công trình. Do dự án sử dụng vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), chủ đầu tư đã gửi văn bản xin ý kiến theo quy định. Sau khi nhận phản hồi từ ADB, TP. Huế dự kiến đấu thầu lại trong tháng 6 tới và phấn đấu hoàn thành dự án vào năm 2027.

Hiện các cơ quan chức năng đang hoàn tất thủ tục để đấu thầu lại gói thầu số 28 (HU-CW07) thuộc dự án nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ và tuyến đường 100m nối khu A - B khu đô thị An Vân Dương.