Cận cảnh toà nhà công nghệ ở Huế 'đứng bánh' vì nhà thầu thi công 'chạy làng'

Doanh nghiệp 'chạy làng' khỏi gói thầu hơn 34 tỷ, toà nhà công nghệ ở Huế 'đứng bánh'
Toà nhà Công nghệ thông tin TP Huế Trung tâm CNTT TP Huế có tổng diện tích sàn 3.650m2, gồm 5 tầng nổi, 1 tầng tum và 1 tầng hầm được triển khai tại khu E - Khu đô thị mới An Vân Dương (phường Thuỷ Thanh, TP Huế) đang bị chậm tiến độ nhiều tháng nay do nhà thầu thi công gói thầu số 12 đang thi công dang dở thì bất ngờ "chạy làng".
Trước đó, liên danh Công ty CP đầu tư phát triển xây dựng Công Thành và Công ty TNHH Thương mại Hoàng Nhật Phát vượt qua 3 nhà thầu khác để trúng thầu với giá gần 34,6 tỷ đồng, giảm thầu 6,4 tỷ (giá mời thầu là gần 41 tỷ). Trong đó, Công Thành là nhà thầu chính, thi công phần xây dựng cơ bản, Hoàng Nhật Phát chỉ thi công phần PCCC. Ngày 29/12/2023, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển đô thị TP Huế (đơn vị quản lý dự án) ký hợp đồng với nhà thầu, thời gian thực hiện 600 ngày, số tiền bảo đảm dự thầu là 1 tỷ đồng.
Sau khi trúng thầu, Công ty Công Thành lập tức ký hợp đồng giao khoán trọn gói việc thi công toàn bộ phần xây lắp cho Công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ Quang Quyết ở Huế với giá 4,67 tỷ đồng. Công Thành chỉ cử một vài người chủ chốt vào triển khai gói thầu.
Tuy nhiên, khi thi công xong phần thô (khoảng 44% giá trị hợp đồng - bao gồm cả khối lượng phát sinh) Công ty CP đầu tư phát triển xây dựng Công Thành xin ngừng thi công với lý do là không còn đủ khả năng tiếp tục thi công dự án vì khó khăn về tài chính. Trong khi Công ty Hoàng Nhật Phát không đủ năng lực phù hợp để thực hiện phần việc còn lại.
Đến ngày 18/7, Trung tâm Công nghệ thông tin TP Huế (chủ đầu tư) quyết định chấm dứt hợp đồng thi công đối với liên danh nhà thầu trên và ban hành quyết định xử phạt số tiền 30 triệu đồng vì thi công chậm tiến độ.
Đáng nói, đến nay đơn vị thi công gói thầu số 12 vẫn chưa chuyển đủ hồ sơ trình khối lượng phát sinh để thanh toán, hoàn tất công việc khiến chủ đầu tư chưa thể thu hồi tiền bảo lãnh hợp đồng thi công gói thầu số 12 này (gần 1 tỷ đồng) cùng với số tiền tạm ứng của đơn vị trúng thầu là Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng Công Thành.
Động thái trên cũng khiến quy trình triển khai các bước tái mời thầu, tiếp tục thi công hoàn thiện gói thầu kể trên bị chậm tiến độ.
Ghi nhận tại dự án toà nhà Công nghệ Thông tin TP Huế hiện vẫn đang trong tình trạng "đứng bánh" sau khi nhà thầu thi công gói thầu số 12 "chạy làng". Xung quanh toà nhà hiện được quây hàng rào bằng tôn kín xung quanh.
Được biết, trước đó, UBND TP Huế giao chủ đầu tư lập hồ sơ điều chỉnh dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và trình thẩm định để tiếp tục triển khai dự án. Đồng thời, UBND TP Huế giao Thanh tra thành phố xem xét, xử lý trách nhiệm của chủ đầu tư (nếu có) theo quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và xây dựng đối với dự án đầu tư công.