Toàn cảnh phiên trù bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Dự và chỉ đạo phiên trù bị có Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Võ Thị Ánh Xuân; nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trương Mỹ Hoa; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình và lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, tỉnh, thành phố.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI diễn ra trong 2 ngày (26-27/12), tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, TP Hà Nội. (Trong ảnh Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình phát biểu tại phiên trù bị)

Với chủ đề “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng”, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI có sự tham dự của 2.223 đại biểu, gồm 198 đại biểu khách mời và 2.025 đại biểu chính thức.

Trong đó, có 139 đại biểu là cá nhân và đại diện tập thể “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, “Anh hùng Lao động” được phong tặng từ năm 2021 đến nay (21 cá nhân); 86 đại biểu đại diện Chiến sĩ thi đua toàn quốc được phong tặng từ năm 2021 đến nay; 36 đại biểu đại diện cá nhân tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; 198 đại biểu là người dân tộc; 41 đại biểu là người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài có công lao, đóng góp với Việt Nam; 138 đại biểu tiêu biểu đại diện các ngành nghề, các lĩnh vực; 1.326 đại biểu điển hình tiên tiến xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước.

Đại biểu cao tuổi nhất là nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình (98 tuổi) và 5 đại biểu nhỏ tuổi nhất (đều 11 tuổi).

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI có nhiệm vụ tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2021-2025; tôn vinh, biểu dương những cá nhân, tập thể tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong 5 năm tới.

Qua đó tạo khí thế, động lực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh giai đoạn 2026-2030 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.

Trước đó, chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI do Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dẫn đầu, đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong 5 năm qua, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", các phong trào thi đua yêu nước phát triển sâu rộng, với nhiều đổi mới về nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức, mang lại hiệu quả thiết thực trên tất cả các lĩnh vực.

Qua đó, tạo động lực mạnh mẽ, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đóng góp quan trọng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước trong 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới.

Các chủ trương của Đảng về thi đua, khen thưởng được ban hành kịp thời, công tác xây dựng thể chế, hoàn thiện quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng tiếp tục được tập trung thực hiện. Phong trào thi đua ngày càng thiết thực, hiệu quả, có nhiều đổi mới, sáng tạo, từng bước khắc phục tính hình thức.