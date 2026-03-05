Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ tung video cuộc tấn công vào mục tiêu Iran

(VTC News) -

CENTCOM đăng tải video tấn công mục tiêu Iran. (Ảnh: X/CENTCOM)

Ngày 5/3, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đăng tải video trên mạng xã hội X kèm nội dung: "Nỗ lực nhằm loại bỏ khả năng phóng tên lửa di động của Iran vẫn đang tiếp diễn. Chúng tôi đang tìm kiếm và tiêu diệt những mối đe dọa này với độ chính xác chết người".

Video cho thấy CENTCOM có tầm ngắm chính xác nhắm vào mục tiêu và phá huỷ nó ngay trong đòn tấn công đầu tiên. Khói lớn được nhìn thấy bao phủ khu vực mục tiêu bị tấn công.

Trong diễn biến khác, hai máy bay ném bom của Iran cũng bị tiêm kích Qatar bắn hạ khi chỉ còn cách mục tiêu vài phút bay, trong nhiệm vụ không chiến đầu tiên của không quân Qatar, hai nguồn thạo tin nói với CNN.

Theo nguồn tin, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) điều hai máy bay ném bom chiến thuật Su-24 hướng tới căn cứ không quân Al-Udeid tại Qatar - căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông, nơi thường xuyên đồn trú khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ cùng cơ sở xử lý khí tự nhiên Ras Laffan, trụ cột của nền kinh tế Qatar.

Một nguồn tin cho biết các máy bay Iran chỉ còn “hai phút” bay là tới mục tiêu. Nguồn tin thứ hai nói với CNN rằng các máy bay đã được nhận dạng trực quan và chụp ảnh khi mang theo bom và vũ khí dẫn đường.

Không quân Qatar đã phát cảnh báo qua radio nhưng không nhận được phản hồi. Theo nguồn tin này, các máy bay Iran khi đó hạ độ cao xuống khoảng 80 feet (khoảng 24 m) nhằm tránh bị radar phát hiện.

Do “hạn chế về thời gian” và “dựa trên các bằng chứng hiện có”, các máy bay được xác định là mục tiêu thù địch, nguồn tin cho biết. Qatar sau đó điều chiến đấu cơ xuất kích; một tiêm kích F-15 của nước này đã giao chiến trên không trước khi bắn hạ hai máy bay Iran.

Các máy bay Iran rơi xuống vùng biển lãnh hải của Qatar. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed al-Ansari cho biết trong cuộc họp báo ngày thứ Ba rằng lực lượng chức năng đang tiến hành tìm kiếm phi hành đoàn.