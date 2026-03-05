Tiết Thanh minh 2026 diễn ra từ ngày nào đến ngày nào?

(VTC News) -

Tiết Thanh minh từ lâu đã trở thành một mốc thời gian quen thuộc trong đời sống văn hóa và tâm linh của người Việt. Đây không chỉ là một tiết khí trong hệ thống lịch cổ phương Đông mà còn gắn với phong tục tảo mộ, tưởng nhớ tổ tiên, nguồn cội. Bên cạnh ý nghĩa tâm linh, nhiều người cũng quan tâm thời điểm bắt đầu và kết thúc của tiết Thanh minh để dự đoán sự chuyển biến của thời tiết trong giai đoạn đầu mùa hè.

Tiết Thanh minh 2026 diễn ra trong những ngày nào?

Theo quan niệm của lịch pháp cổ phương Đông, một năm được chia thành 24 tiết khí nhằm phản ánh quy luật vận động của Mặt trời và sự thay đổi của thời tiết trong năm. Các tiết khí này giúp người xưa dự đoán mùa vụ, khí hậu cũng như sắp xếp các hoạt động sinh hoạt và nông nghiệp.

Trong hệ thống này, Thanh minh là tiết khí thứ 5, xuất hiện sau ngày Lập xuân 45 ngày và sau ngày Đông chí 105 ngày.

Xét theo ý nghĩa chữ Hán, “thanh” có nghĩa là trong trẻo, còn “minh” mang nghĩa sáng sủa. “Thanh minh” vì thế được hiểu là thời điểm bầu trời trong sáng, khí hậu mát mẻ và quang đãng. Đây cũng là giai đoạn thiên nhiên chuyển mình rõ rệt khi mùa xuân bước vào thời kỳ ấm áp, cây cối xanh tươi.

Thông thường, tiết Thanh minh bắt đầu vào khoảng ngày 4/4 hoặc 5/4 Dương lịch, ngay sau khi kết thúc tiết Xuân phân.

Năm 2026, tiết Thanh minh bắt đầu từ Chủ nhật ngày 5/4, tương ứng ngày 18/2 Âm lịch, và kéo dài đến ngày 20/4 (tức 4/3 Âm lịch), trước khi chuyển sang tiết khí tiếp theo là Cốc vũ.

Ý nghĩa của Tết Thanh minh

Đối với người Việt, Tết Thanh minh mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì gắn liền với phong tục tảo mộ, một truyền thống lâu đời thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.

Vào dịp này, các gia đình thường cùng nhau ra nghĩa trang để dọn dẹp, sửa sang, phát quang cây cỏ quanh mộ phần của tổ tiên. Việc làm này vừa giúp giữ gìn phần mộ sạch sẽ, vừa thể hiện lòng hiếu kính và sự tri ân của con cháu đối với ông bà, tổ tiên đã khuất.

Không chỉ dọn dẹp mộ phần, con cháu còn chuẩn bị lễ vật, hoa tươi, hương đèn để dâng cúng. Nghi thức thắp hương trước phần mộ mang ý nghĩa tưởng nhớ và kết nối tâm linh giữa các thế hệ trong gia đình.

Trong trường hợp những người đi làm ăn xa không kịp về quê, họ vẫn có thể chuẩn bị mâm lễ và thắp hương tại nhà để bày tỏ lòng thành kính.

Một nét đẹp khác trong truyền thống Thanh minh là cha mẹ thường cho trẻ nhỏ đi cùng trong dịp tảo mộ. Điều này giúp các em biết được vị trí phần mộ của ông bà, tổ tiên, đồng thời học cách kính trọng và ghi nhớ cội nguồn gia đình.

Bên cạnh việc tảo mộ ngoài nghĩa trang, nhiều gia đình cũng dọn dẹp nhà cửa, lau chùi bàn thờ, thay hoa, chỉnh trang bát hương trong ngày Tết Thanh minh để thể hiện sự trang nghiêm và thành kính.

Theo phong tục lâu đời, những ngày Thanh minh cũng là lúc con cháu tưởng nhớ cội nguồn bằng nhiều hoạt động truyền thống như làm bánh trôi, bánh chay.

Người xưa lựa chọn tiết Thanh minh để tảo mộ còn vì yếu tố thời tiết. Đây là giai đoạn khí hậu ấm dần, mưa bắt đầu nhiều hơn, cây cỏ phát triển nhanh và có thể mọc phủ kín phần mộ, thậm chí gây sụt lở. Do đó, việc cắt cỏ, đắp đất và sửa sang mộ phần là điều cần thiết.

Ngoài ý nghĩa tâm linh, việc đi tảo mộ vào tiết Thanh minh còn gắn với hoạt động du xuân, thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên. Khi cây cỏ đâm chồi, không khí trong lành, nhiều người kết hợp việc tảo mộ với dạo chơi, ngắm cảnh. Trong văn học cổ, nét sinh hoạt này được gọi là “Đạp thanh”. Đại thi hào Nguyễn Du từng viết trong Truyện Kiều: “Thanh minh trong tiết tháng ba/ Lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh".

Hai câu thơ đã khắc họa rõ nét bức tranh văn hóa đặc trưng của tiết Thanh minh, vừa trang nghiêm với lễ tảo mộ, vừa rộn ràng trong không khí hội xuân.

Tết Hàn thực khác gì Tết Thanh minh?

Một trong những điều khiến nhiều người nhầm lẫn là Tết Hàn thực và Tết Thanh minh thường diễn ra gần nhau trong lịch âm. Tuy nhiên, hai ngày lễ này có nguồn gốc và ý nghĩa khác nhau.

Tết Hàn thực diễn ra vào ngày 3/3 Âm lịch hằng năm. Ở Trung Quốc, lễ này gắn với truyền thuyết về vua Tấn Văn Công thời Xuân Thu và người bề tôi trung thành Giới Tử Thôi. Sau thời kỳ dài bôn ba gian nan vất vả, giảnh được ngôi báu, Tấn Văn Công luận công ban thưởng cho các công thần nhưng lại quên mất Giới Tử Thôi.

Người bề tôi trung nghĩa này không oán trách hay xuất hiện "nhắc nhở" mà lặng lẽ đưa mẹ về núi Điền Sơn sống ẩn dật. Khi nhà vua nhớ ra và cho người mời về triều, ông nhất quyết từ chối.

Để buộc Giới Tử Thôi phải rời núi, Tấn Văn Công cho đốt rừng. Tuy nhiên, Giới Tử Thôi cùng mẹ thà chết cháy chứ không chịu ra. Trước sự việc đau lòng này, nhà vua lập miếu thờ và ban lệnh kiêng đốt lửa trong 3 ngày, từ khoảng mùng 3 đến mùng 5 tháng 3 âm lịch. Trong thời gian đó, người dân chỉ được ăn đồ nguội đã chuẩn bị sẵn, vì thế ngày 3/3 sau này trở thành Tết Hàn thực, tức “Tết ăn đồ nguội”.

Tết Hàn thực ở Việt Nam lại là Tết bánh trôi bánh chay, mang ý nghĩa tri ân, tưởng nhớ tổ tiên. Người Việt không kiêng lửa, vẫn nấu nướng bình thường, sắp lễ dâng cúng thần linh và gia tiên, trong đó bánh trôi và bánh chay là những món ăn đặc trưng.

Thế kỷ 18, học giả Lê Quý Đôn viết: “Tục nước ta trọng nhất bánh trôi nước, mỗi năm cứ ngày mồng 3 tháng 3 thì làm bánh ấy. Người phương Bắc cũng có, gọi là Thủy đoàn”. Theo mô tả của Chỉ Nam ngọc âm giải nghĩa (viết khoảng thế kỷ 16) thì: “Trôi nước có hiệu Thủy đoàn, trong đường ngoài bột nổi hòn lênh đênh”.

Trong khi đó, Tết Thanh minh diễn ra trong tiết Thanh minh (bắt đầu từngày 4/4 hoặc 5/4 và kéo dài đến 20 hoặc 21/4 Dương lịch).

Ý nghĩa quan trọng nhất của Tết Thanh minh là tưởng nhớ tổ tiên, thân nhân đã khuất thông qua nghi lễ tảo mộ. Các gia đình ra nghĩa trang phát quang cây cối, sửa sang mộ phần, quét dọn sạch sẽ, cắm hoa và thắp hương.

Nhiều gia đình còn cho con cháu cùng tham gia tảo mộ để các em hiểu thêm về truyền thống gia đình và học cách bày tỏ lòng kính trọng với người đã khuất. Với những người đi làm ăn xa, đây cũng là dịp để trở về quê nhà, đoàn tụ với gia đình và cùng đi thanh minh.

Trong thực tế, tùy theo điều kiện và hoàn cảnh riêng, nhiều gia đình không nhất thiết phải tảo mộ đúng ngày Thanh minh - ngày đầu tiên của tiết khí. Họ có thể chọn bất kỳ ngày nào thuận tiện trong khoảng thời gian của tiết Thanh minh, chẳng hạn như cuối tuần, để thực hiện các nghi lễ tưởng nhớ tổ tiên.