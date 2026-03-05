Nhân viên Xôi Lạc TV trình độ thạc sĩ, 'ai biết việc người đó'

(VTC News) -

Trinh sát đột kích bắt giữ dàn bình luận viên nổi tiếng và kẻ cầm đầu Xôi Lạc TV

Sáng 5/3, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) họp báo thông tin về vụ án liên quan hệ thống Xôi Lạc TV, khởi tố hơn 30 bị can.

Ngoài các tội danh Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc, đại diện Cục A05 cho biết Công an tỉnh Hưng Yên cũng đã khởi tố thêm tội danh Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Thông tin về quá trình điều tra, đấu tranh, đại diện A05 cho hay, hệ thống này hoạt động rất tinh vi, các đối tượng chủ mưu thường xuyên thay đổi vị trí, máy chủ... gây khó khăn cho quá trình truy vết của lực lượng đánh án.

Hệ thống Xôi Lạc TV có trụ sở, mô hình hoạt động bài bản với các phòng bình luận, máy móc chuyên nghiệp, hiện đại.

Tại họp báo, đại diện Công an tỉnh Hưng Yên thông tin thêm, khi khám xét, lực lượng chức năng phát hiện có rất nhiều các bạn trẻ tham gia hệ thống. Qua đấu tranh, công an xác định các đối tượng cầm đầu tuyển dụng nhân viên trẻ, có trình độ đại học, thậm chí thạc sĩ, rất giỏi về công nghệ...

Khi làm việc, các nhân viên "ai biết việc người đó", không được thông tin về lương thưởng của nhau.

Công an làm việc với các đối tượng trong hệ thống Xôi Lạc TV.

Cục A05 cùng Phòng PA05, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ được toàn bộ đường dây, các đối tượng cầm đầu, quản trị viên, đối tượng giúp sức lên kịch bản, điều hành hỗ trợ về kỹ thuật...

Đặc biệt, công an cũng bắt giữ nhiều bình luận viên "uy tín" với các nickname như "Người Dơi", "Batman", "Người Rơm"...

Về phương thức hoạt động, các đối tượng cầm đầu, chủ mưu trong hệ thống Xôi Lạc TV đã sử dụng các thiết bị chuyên dụng, thu phát sóng OTT hoặc vệ tinh các trận bóng đá, thể thao. Sau đó, hệ thống này lồng ghép quảng cáo cá độ bóng đá, từ đó phát sinh doanh thu hàng trăm tỷ đồng.

Quá trình bắt giữ, lấy lời khai và đấu tranh với các đối tượng và xác minh di chuyển dòng tiền, cơ quan công an thu giữ tiền mặt, tiền trong tài khoản, kê biên tài sản là hơn 300 tỷ đồng.