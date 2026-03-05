Bác sĩ cảnh báo ngộ độc thực phẩm trong thời tiết nắng nóng

(VTC News) -

Sau Tết Nguyên Đán, TP.HCM liên tục ghi nhận các ca ngộ độc nghi do ăn bánh mì khiến hàng chục người nhập viện. Riêng tại Khoa Nội Tiêu hoá, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM), chỉ trong gần 1 tuần đã tiếp nhận khoảng 8 trường hợp nhập viện vì nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.

Điển hình là một nữ bệnh nhân nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì cho biết, buổi sáng đi làm chị có mua bánh mì để ăn sáng, ban đầu chị không nhận thấy biểu hiện bất thường nào.

Tuy nhiên, đến khoảng 16h chiều cùng ngày, chị bắt đầu cảm thấy bụng hơi khó chịu, có cảm giác quặn nhẹ. Nghĩ rằng đây chỉ là rối loạn tiêu hóa thông thường nên chị không quá lo lắng. Đến buổi tối, tình trạng tiêu chảy bắt đầu xuất hiện.

Bệnh nhân ngộ độc thực phẩm điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, TP.HCM. (Ảnh: BVCC)

“Lúc đó tôi nghĩ chắc bình thường thôi nên cũng không để ý nhiều. Nhưng đến tối thì người bắt đầu mệt, cảm giác như bị sốt, cả đêm gần như không ngủ được, cứ trằn trọc khó chịu”, chị kể lại.

Đến hôm sau, tình trạng sốt, tiêu chảy kéo dài, uống thuốc nhưng không thuyên giảm nên chị được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo ThS BS Đặng Nam Long, Khoa Nội Tiêu hóa, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, các trường hợp nhập viện chủ yếu liên quan đến việc ăn uống thực phẩm không đảm bảo an toàn trong bối cảnh thời tiết nắng nóng, khiến thức ăn dễ bị ôi thiu và nhiễm khuẩn.

Ngộ độc thực phẩm là tình trạng nhiễm trùng - nhiễm độc cấp tính ở đường tiêu hóa. Bệnh có biểu hiện khá đa dạng nhưng thường khởi đầu bằng các triệu chứng điển hình như đau bụng, buồn nôn và nôn ói dữ dội. Sau đó, người bệnh có thể xuất hiện tiêu chảy với phân lỏng màu vàng hoặc nâu, số lần đi tiêu có thể lên đến 5 - 10 lần mỗi ngày. Một số trường hợp còn kèm theo sốt.

Theo bác sĩ Long, phần lớn các trường hợp ngộ độc thực phẩm gây ra tình trạng mất nước và rối loạn điện giải do tiêu chảy và nôn ói kéo dài, vì vậy người bệnh cần được thăm khám và điều trị tại cơ sở y tế.

“Khi tiếp nhận bệnh nhân, chúng tôi sẽ đánh giá mức độ nặng nhẹ của tình trạng bệnh, kiểm tra tình trạng mất nước, rối loạn điện giải để quyết định có cần bù dịch, truyền dịch hay sử dụng kháng sinh hay không. Với những trường hợp diễn tiến nặng, có nguy cơ nhiễm trùng huyết hoặc nhiễm trùng lan rộng, bệnh nhân có thể cần được theo dõi và điều trị tại các đơn vị hồi sức tích cực”, bác sĩ Long cho biết.

Ngộ độc thực phẩm thường bắt nguồn từ 2 nguyên nhân chính. Thứ nhất là từ thực phẩm bị nhiễm vi khuẩn hoặc độc tố vi khuẩn do quá trình bảo quản, chế biến không đảm bảo vệ sinh. Khi ăn phải những thực phẩm này, vi khuẩn hoặc độc tố sẽ gây tổn thương niêm mạc ruột, dẫn đến nhiễm trùng và các triệu chứng tiêu hóa.

Nguồn thứ hai thường bị bỏ qua là từ quá trình ăn uống không đảm bảo vệ sinh, chẳng hạn như tay chưa rửa sạch hoặc dụng cụ ăn uống bị nhiễm khuẩn. Trong những trường hợp này, vi khuẩn có thể xâm nhập vào cơ thể trong lúc ăn uống và gây nhiễm trùng đường ruột.

Để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bác sĩ khuyến cáo người dân cần đặc biệt chú ý đến vấn đề vệ sinh ăn uống, nhất là trong thời tiết nắng nóng như hiện nay tại khu vực miền Nam.

Khi ăn uống bên ngoài, nên lựa chọn những địa điểm uy tín, đảm bảo vệ sinh. Trước khi sử dụng, có thể quan sát cảm quan thực phẩm để phát hiện các dấu hiệu bất thường như mùi lạ, thực phẩm bị chảy nước hoặc có dấu hiệu ôi thiu.

Ngoài ra, nếu sau khi ăn xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, nôn ói, tiêu chảy hoặc sốt, người dân nên đến cơ sở y tế để được thăm khám sớm. Việc phát hiện và điều trị kịp thời sẽ giúp hạn chế nguy cơ bệnh diễn tiến nặng.

Bác sĩ lưu ý, thói quen bảo quản thức ăn trong tủ lạnh không có nghĩa là loại bỏ hoàn toàn vi khuẩn. Nhiệt độ lạnh chỉ làm chậm quá trình phát triển của vi khuẩn chứ không tiêu diệt chúng.

Vì vậy, đối với các món ăn đã nấu chín nhưng chưa dùng hết và được bảo quản trong tủ lạnh, khi lấy ra cần phải hâm nóng hoặc chế biến lại trước khi ăn. Đồng thời, cần kiểm tra kỹ mùi vị và trạng thái của thực phẩm để phát hiện những dấu hiệu bất thường.

Bên cạnh đó, việc giữ vệ sinh cá nhân cũng đóng vai trò quan trọng trong phòng ngừa bệnh. Người dân cần rửa tay sạch trước khi ăn, đảm bảo chén, đũa và các dụng cụ ăn uống được vệ sinh kỹ lưỡng.

Đối với việc lựa chọn thực phẩm, người tiêu dùng thường khó xác định chính xác nguồn gốc thực phẩm. Do đó, khi mua thực phẩm, người dân nên quan sát kỹ hình thức bên ngoài để đánh giá độ tươi của thịt, cá hoặc rau củ.

Việc lựa chọn thực phẩm càng cẩn thận và kỹ lưỡng thì quá trình chế biến và bữa ăn sau đó càng đảm bảo an toàn. Khi có các biểu hiện như đau bụng, sốt, ói... người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.