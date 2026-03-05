+
++
Mỹ phóng ngư lôi đánh chìm tàu chiến Iran: Biển Trung Đông 'nóng rực'
(VTC News) -
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tuyên bố, Mỹ đã đánh chìm tàu hộ vệ IRIS Dena của Iran trên Ấn Độ Dương.
Nguyễn Ngọc
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
11:32 05/03/2026
VTC NEWS TV
Khai trừ Đảng với Phó Chánh toà Toà Dân sự TAND TP Huế
11:31 05/03/2026
Tin nóng
Vì sao chú Minion hạnh phúc gây sốt, thành biểu tượng chữa lành của giới trẻ?
11:30 05/03/2026
Giới trẻ
Ứng dụng VNeID cập nhật danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
11:20 05/03/2026
Chuyển đổi số
Loạt công viên hạ rào, người dân tận hưởng không gian mở giữa lòng Hà Nội
11:12 05/03/2026
Tin nóng
3 năm chiến đấu với bạo bệnh của Kasim Hoàng Vũ trước khi qua đời
11:03 05/03/2026
Sao Việt
Thủ tướng: Tiếp tục đầu tư đường bộ, đường sắt nối với sân bay Long Thành
11:02 05/03/2026
Đầu Tư
Clip cụ ông 95 tuổi 'chịu trận' khi vợ giận dỗi khiến dân mạng ngưỡng mộ
11:00 05/03/2026
Gia đình
Nên uống hoa đu đủ đực ngâm mật ong lúc nào?
11:00 05/03/2026
Tư vấn
Công nghệ 5/3: Mỹ kêu gọi công ty công nghệ tự xây dựng nguồn điện
10:56 05/03/2026
Khoa học - Công nghệ
U xương hàm là bệnh gì? Dấu hiệu nhận biết sớm nhiều người dễ bỏ qua
10:53 05/03/2026
Bệnh và thuốc
Đề nghị kỷ luật nguyên Phó Viện trưởng Viện KSND TP Huế
10:52 05/03/2026
Tin nóng
Bệnh u xương hàm nguy hiểm ra sao?
10:48 05/03/2026
Bệnh và thuốc
Máy bay ném bom Iran bị Qatar bắn hạ khi chỉ còn 2 phút là tấn công căn cứ Mỹ
10:36 05/03/2026
Quân sự
Vì sao 30 bị can trong hệ thống 'Xôi Lạc TV' bị khởi tố?
10:23 05/03/2026
VTC NEWS TV
Khách hàng trẻ ‘Hilux 2026 là lựa chọn thú vị bậc nhất phân khúc bán tải’
10:17 05/03/2026
Xe
Đồng Nai chỉ đạo tạm dừng thi công đoạn hạ cốt nền làm 8 nhà dân 'treo cao'
09:57 05/03/2026
Tin nóng
Bắt nhiều bình luận viên nổi tiếng và những kẻ cầm đầu của Xôi lạc TV
09:53 05/03/2026
Bản tin 113
Công an Thanh Hoá giúp bé trai đi lạc, ngồi co ro bên bãi cỏ về với gia đình
09:41 05/03/2026
Sống đẹp
Vừa ra mắt, Galaxy S26 Ultra bị phàn nàn về chất lượng hiển thị
09:34 05/03/2026
Sản phẩm
Làn sóng xe điện lan rộng: Các nước đồng loạt đẩy nhanh chuyển đổi xanh
09:24 05/03/2026
Giao thông xanh
Bị dân chặn xe phản đối, bãi rác lớn nhất Thanh Hoá bao giờ nhận rác trở lại?
09:14 05/03/2026
Đời sống
Nam chính phim 'Mưa đỏ' xin lỗi về phát ngôn gây tranh cãi
09:12 05/03/2026
Sao Việt
Từ 18 tuổi trở xuống mổ cận thị được hưởng bảo hiểm y tế
09:09 05/03/2026
Tin tức
Thanh niên bịt mặt xông vào tiệm vàng ở Đắk Lắk với biểu hiện bất thường
09:01 05/03/2026
Bản tin 113
Lộ trình vận hành Cổng dịch vụ công quốc gia
09:00 05/03/2026
Chuyển đổi số
Giấy vệ sinh màu vàng và màu trắng loại nào tốt hơn?
09:00 05/03/2026
Gia đình
Lakeside Residences - Gu của những lựa chọn tinh tuyển tại Thanh Xuan Valley
09:00 05/03/2026
Bất động sản
Khởi tố 30 bị can trong hệ thống 'Xôi Lạc TV'
08:58 05/03/2026
Bản tin 113
Cuộc đời thăng trầm của 'nam thần nhạc rock' Kasim Hoàng Vũ trước khi qua đời
08:52 05/03/2026
Sao Việt