Mỹ phóng ngư lôi đánh chìm tàu chiến Iran: Biển Trung Đông 'nóng rực'

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tuyên bố, Mỹ đã đánh chìm tàu hộ vệ IRIS Dena của Iran trên Ấn Độ Dương.

Nguyễn Ngọc
