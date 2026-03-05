Loạt công viên hạ rào, người dân tận hưởng không gian mở giữa lòng Hà Nội

Theo Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, Hà Nội đặt mục tiêu nâng diện tích cây xanh bình quân lên khoảng 10-11 m²/người, hướng tới hình ảnh một đô thị xanh và đáng sống. Để hiện thực hóa mục tiêu này, bên cạnh việc phát triển thêm không gian công cộng, thành phố đang triển khai điều chỉnh cách tổ chức các công viên hiện hữu, trong đó có việc tháo dỡ hàng rào bao quanh nhiều khu vực.
Thời gian gần đây, hàng loạt công viên trên địa bàn được gỡ bỏ các lớp rào sắt, mở thông các mặt tiếp giáp với đường phố.
Thay vì chỉ có một số cổng cố định, người dân có thể tiếp cận từ nhiều hướng khác nhau. Không gian vốn tách biệt nay được kết nối trực tiếp với vỉa hè, tuyến đường xung quanh, tạo cảm giác thông thoáng và thuận tiện hơn trong sinh hoạt hằng ngày.
Tại Công viên Indira Gandhi, còn gọi là Công viên Thành Công (phường Giảng Võ), sau khi các đoạn rào được tháo dỡ, toàn bộ khu vực nhìn rộng mở hơn. Từ các tuyến phố lân cận, người đi bộ có thể bước thẳng vào công viên mà không phải đi vòng tìm cổng.
Không gian mở khiến công viên trở nên nhộn nhịp hơn, người tập thể dục, dạo bộ xuất hiện nhiều hơn trước. Nhiều gia đình tranh thủ đưa trẻ nhỏ ra vui chơi khi việc ra vào trở nên dễ dàng.
Ông Nguyễn Văn Tuấn (67 tuổi, ở phường Giảng Võ) cho biết, trước đây mỗi lần vào công viên ông phải đi vòng theo hàng rào để tìm cổng gần nhất. “Giờ chỉ cần qua đường là có thể vào bên trong tập thể dục. Không gian cũng nhìn thoáng hơn, không còn bị ngăn cách như trước”, ông Tuấn nói.
Tại Công viên Thống Nhất (phường Hai Bà Trưng), bốn mặt hàng rào sắt dài hơn 2.000 m bao quanh đã được tháo bỏ, đồng thời mở thêm nhiều lối tiếp cận cho người dân.
Từ một khu vực có ranh giới rõ ràng, công viên nay trở thành không gian mở, liền mạch với các tuyến đường xung quanh.
Hoạt động đi bộ, chạy bộ, đạp xe, vui chơi của trẻ nhỏ diễn ra sôi động hơn, đặc biệt vào cuối tuần
“Việc bỏ hàng rào giúp mọi người tiếp cận dễ hơn, nhất là gia đình có trẻ nhỏ. Buổi chiều tôi có thể ghé vào công viên ngay trên đường về nhà, không phải gửi xe hay đi vòng xa như trước”, ông Nguyễn Đình Hán, ở phố Thể Giao, chia sẻ.
Sau khi hạ rào, người dân dễ dàng tiếp cận, vui chơi và tận hưởng không gian xanh giữa lòng đô thị.
Tại Công viên Bách Thảo (phường Ba Đình), sau hơn một tháng tháo dỡ hàng rào, khu vực này trở nên thông thoáng, kết nối trực tiếp với các tuyến phố trung tâm.
Người dân có thể bước vào từ nhiều phía của công viên.
Các vườn hoa, tiểu cảnh được sắp xếp lại gọn gàng, tạo tổng thể hài hòa và gần gũi với thiên nhiên.
Việc thay đổi cách tổ chức không gian cho thấy sự điều chỉnh trong tư duy quản lý đô thị. Trước đây, hàng rào sắt và tường bao được dựng lên với mục đích đảm bảo an ninh, trật tự trong từng giai đoạn nhất định.
Tuy nhiên, trong bối cảnh đô thị phát triển theo hướng văn minh và thân thiện hơn, mô hình công viên mở được xem là phù hợp với nhu cầu thụ hưởng không gian công cộng của người dân.