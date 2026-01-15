Công viên Indira Gandhi hạ rào, mở không gian xanh giữa trung tâm Hà Nội

Công viên Indira Gandhi (thường gọi là công viên Thành Công) nằm trên địa bàn phường Giảng Võ (Hà Nội) là một trong những không gian xanh của khu vực nội đô. Sau khi hồ Thành Công được cải tạo, kè hồ vào năm 1997, đến năm 2004, công viên chính thức được đặt tên là công viên Indira Gandhi nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, thể hiện sự trân trọng đối với nữ Thủ tướng Ấn Độ Indira Gandhi cũng như mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp giữa Việt Nam và Ấn Độ.
Nằm tại khu vực giao cắt các trục đường lớn như Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyên Hồng, Công viên Indira Gandhi giữ vai trò quan trọng trong việc điều hòa không khí, tiêu thoát nước và cung cấp không gian sinh hoạt cho khu dân cư đông đúc xung quanh. Tuy nhiên, theo thời gian, nhiều hạng mục tại đây đã xuống cấp, xuất hiện rác thải và tình trạng lấn chiếm, khiến cảnh quan và công năng chưa tương xứng với vị trí, vai trò của công viên nội đô.
Theo kế hoạch chỉnh trang của TP Hà Nội, Công viên Indira Gandhi thuộc nhóm cải tạo mức độ 2. Việc cải tạo tập trung vào sửa chữa, nâng cấp các hạng mục đã xuống cấp, giữ nguyên cấu trúc cốt lõi, không thay đổi cốt nền và ưu tiên bảo tồn, phát huy tối đa diện tích cây xanh hiện có. Giai đoạn đầu, phường Giảng Võ triển khai việc tháo dỡ hàng rào bao quanh công viên.
Ghi nhận vào những ngày giữa tháng 1, công viên đang được tháo hàng rào chắn xung quanh, chuẩn bị cho quá trình cải tạo tổng thể.
Đây là công viên thứ hai của Hà Nội, sau công viên Thống Nhất, thực hiện việc bỏ hoàn toàn tường rào, tạo điều kiện để người dân dễ dàng tiếp cận không gian xanh.
Sau khi hàng rào được tháo dỡ, không gian công viên trở nên thoáng đãng hơn, kết nối trực tiếp với các tuyến phố xung quanh.
Theo kế hoạch, tuyến đường dạo ven hồ dài khoảng 1,2 km sẽ được thay thế lớp gạch cũ bằng vật liệu composite hoặc đá tự nhiên có khả năng thấm nước, giúp hạn chế trơn trượt, đồng thời tăng khả năng thoát nước mặt, giảm tình trạng ngập úng cục bộ sau mưa.
Một người dân sinh sống ở phường Giảng Võ chia sẻ, trước đây việc công viên bị quây kín bằng hàng rào khiến người dân gặp nhiều bất tiện khi ra vào. “Có những đoạn muốn đi tắt cũng không được, phải vòng xa. Bây giờ công viên mở ra, không gian rộng rãi, người dân tiếp cận thuận tiện hơn rất nhiều”, người này nói.
Ông Trần Văn Hưng, người gắn bó với khu vực hồ Thành Công hơn 20 năm, đánh giá việc tháo dỡ hàng rào là một thay đổi tích cực. “Công viên là không gian chung của cộng đồng, mở ra sẽ gần gũi hơn với người dân. Tuy nhiên, theo tôi, nên giữ lại cổng công viên như một dấu ấn quen thuộc gắn với ký ức của nhiều thế hệ sống quanh đây”, ông Hưng chia sẻ.
Không chỉ dừng lại ở việc chỉnh trang cảnh quan, Công viên Indira Gandhi còn được định hướng phát triển theo mô hình “công viên thông minh”.
Hệ thống chiếu sáng cũ sẽ được thay bằng đèn LED thông minh, cùng với việc lắp đặt camera giám sát, cảm biến môi trường và hệ thống tưới cây tự động nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành.
Việc tháo dỡ hàng rào, mở không gian Công viên Indira Gandhi không chỉ góp phần cải thiện diện mạo đô thị, phục vụ nhu cầu vui chơi, thư giãn của người dân, mà còn được kỳ vọng tạo tiền đề cho việc nhân rộng mô hình công viên mở, hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô xanh, bền vững và thân thiện hơn với cộng đồng.