Sau 20 năm mong đợi, công viên ở Hà Nội ‘thay da đổi thịt’ chỉ trong 2 tháng

Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Đình Hoành, người dân phường Bạch Mai cho biết, ông và nhóm bạn đã có thói quen ra Công viên Võ Thị Sáu tập thể dục, trò chuyện với nhau suốt hơn 20 năm qua. “Trước đây, công viên nhếch nhác lắm, phía trong người ta tổ chức buôn bán, trông xe nên không gian cho người dân tập luyện rất chật hẹp. Nhiều lúc muốn đi bộ hay tập thể dục cũng không có chỗ. Việc công viên được cải tạo, chỉnh trang là mong mỏi của tôi suốt nhiều năm, không ngờ khi thành phố quyết định làm thì chỉ trong khoảng hai tháng, ước vọng hơn 20 năm của chúng tôi đã thành hiện thực”, ông Hoành nói.