Công viên hơn 280 tỷ đồng ở Hà Nội lộ diện với cổng hoa sen 5 cánh

Cùng kỳ vọng đó, chị Trần Thị Huyền (35 tuổi), người dân sống gần đường Nguyễn Mậu Tài, cho rằng công viên sẽ mang lại không gian sinh hoạt cần thiết cho các gia đình trẻ. “Khu này dân cư đông nhưng thiếu chỗ vui chơi công cộng. Nếu công viên hoàn thành đúng như thiết kế, trẻ con có chỗ chạy nhảy, người lớn có nơi đi bộ thì rất tốt”, chị Huyền nói.