Sư trụ trì ở Quảng Ninh làm thủ tục nhận nuôi 4 trẻ sau khi bị chính quyền 'tuýt còi'

(VTC News) -

Liên quan việc sư trụ trì chùa Cẩm La nhận nuôi nhiều trẻ em tại chùa và thường xuyên đăng tải những hình ảnh, video lên mạng xã hội với mục đích kêu gọi ủng hộ từ thiện, trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News, ông Trần Mạnh Thắng, Chủ tịch UBND phường Phong Cốc, tỉnh Quảng Ninh cho biết Sở Y tế đã vào cuộc và đang xem xét việc đưa các cháu về Trung tâm trợ giúp xã hội tỉnh chăm sóc, nuôi dưỡng trong trường hợp không xác định được gia đình, thân nhân.

Hình ảnh các em nhỏ đang được nuôi dưỡng tại chùa Cẩm La thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội nhằm mục đích kêu gọi đóng góp từ thiện.

“Sư trụ trì chùa Cẩm La đang làm thủ tục để nhận 4 cháu làm con nuôi, còn lại 7 cháu thì chính quyền địa phương đang vận động để bàn giao lại cho gia đình, trường hợp không xác định được thì sẽ đưa vào Trung tâm trợ giúp xã hội tỉnh”, ông Thắng cho hay.

Trước đó, mạng xã hội ồn ào thông tin việc nuôi dưỡng trẻ em tại chùa Cẩm La, phường Phong Cốc, tỉnh Quảng Ninh có dấu hiệu lợi dụng hình ảnh của các em nhỏ nhằm kêu gọi từ thiện.

UBND tỉnh Quảng Ninh sau đó giao Sở Y tế kiểm tra, Sở tổ chức 2 đoàn công tác làm việc với UBND phường Phong Cốc và chùa Cẩm La, xác định nhà chùa chỉ là cơ sở tôn giáo, di tích, không phải cơ sở trợ giúp xã hội và chưa được cấp phép hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em. Việc nhà chùa tự tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em chưa đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Do đó, Sở Y tế đề nghị đại đức Thích Giác Tâm bàn giao số trẻ chưa được nhận làm con nuôi cho gia đình trong thời gian sớm nhất. Với những trẻ chưa bàn giao được cho gia đình, UBND phường Phong Cốc có trách nhiệm làm thủ tục để đưa vào Trung tâm trợ giúp xã hội Quảng Ninh.

Đoàn công tác cũng đề nghị nhà chùa thu hồi, ngừng đăng tải các video, hình ảnh trẻ em nhằm mục đích kêu gọi từ thiện, trường hợp tiếp tục đăng tải thì nhà chùa phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Bài viết bày tỏ nghi vấn việc trụ trì chùa Cẩm La nhận nuôi trẻ với mục đích trục lợi.

Về vấn đề này, thượng tọa Thích Đạo Hiển, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cho biết, Ban Trị sự đã có văn bản chấn chỉnh việc đại đức Thích Giác Tâm, Trụ trì chùa Cẩm La tiếp nhận, chăm sóc một số trẻ em và chữa bệnh tại chùa khi chưa đảm bảo các thủ tục pháp lý.

Giáo hội xác định có việc nhà chùa thường xuyên đăng tải hình ảnh các em nhỏ lên mạng xã hội như công cụ để trục lợi và kêu gọi từ thiện. Ngoài ra, người dùng mạng xã hội cũng phản ánh sư trụ trì còn khám chữa bệnh, áp dụng các thủ thuật thẩm mỹ liên quan đến mũi và răng, gây ra nhiều ngộ nhận, bức xúc trong dư luận.

"Ban Trị sự và bản thân tôi đã nhiều lần làm việc trực tiếp, nhắc nhở nhưng đại đức Thích Giác Tâm vẫn không tiếp thu", thượng tọa Thích Đạo Hiển cho hay.

Hình ảnh sư trụ trì chùa Cẩm La khám chữa bệnh, làm thẩm mỹ nâng mũi, bọc răng sứ ngay tại chùa.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh có văn bản yêu cầu trụ trì chùa Cẩm La nếu không thực hiện đầy đủ thủ tục và không đảm bảo điều kiện nuôi dưỡng thì phải đưa các em nhỏ về cho gia đình hoặc đề nghị chính quyền địa phương lập hồ sơ gửi trẻ về nuôi dưỡng tại Trung tâm trợ giúp xã hội tỉnh Quảng Ninh.

“Tuyệt đối không đưa hình ảnh các em lên các trang mạng xã hội, gây tổn thương đến các em nhỏ - đối tượng được pháp luật bảo hộ; ảnh hưởng nghiêm trọng đến thanh danh Phật giáo”, nội dung văn bản nhấn mạnh.

Ngoài ra, văn bản chỉ đạo của Ban Trị sự tỉnh Quảng Ninh cũng nghiêm cấm đại đức trụ trì chùa Cẩm La chữa bệnh khi chưa có giấy phép hành nghề và giấy phép mở phòng khám.