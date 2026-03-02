Điều chỉnh tốc độ một số đoạn tuyến cao tốc Pháp Vân về Nghi Sơn

(VTC News) -

Chiều 2/3, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 có thông báo chính thức thay đổi tốc độ tối đa cho phép trên một số đoạn trên cao tốc Hà Nội - Thanh Hóa (thuộc cao tốc Bắc - Nam phía đông).

Theo đó đoạn từ Km 274+111,86 đến Km 288+000 (khu vực Mai Sơn - phía bắc hầm Tam Điệp), tốc độ tối đa cho phép đối với tất cả các xe là 80km/h. Đoạn tuyến trên thuộc các phường Yên Thắng và Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

Đoạn Km288+000 (phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) đến Km386+240 (xã Trường Lâm, tỉnh Thanh Hóa) sẽ điều chỉnh theo từng làn.

Tuyến cao tốc từ Hà Nội đi Thanh Hóa sẽ điều chỉnh tốc độ trên một số đoạn.

Cụ thể, làn số một (sát dải phân cách giữa) chỉ dành cho ô tô con, xe tải dưới 3,5 tấn và xe khách dưới 29 chỗ. Các xe này được di chuyển với tốc độ tối đa 90km/h.

Làn số hai dành cho xe khách giường nằm và các xe còn lại với tốc độ tối đa là 80km/h.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, từ 22h đêm 2/3, 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 sẽ chính thức thu phí.

Các tuyến này gồm: Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây.

Bộ Xây dựng đã chốt mức thu phí tại bốn đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu và Vĩnh Hảo - Phan Thiết áp dụng mức 900 đồng/PCU (xe con)/km.

Riêng tuyến Phan Thiết - Dầu Giây áp dụng mức 1.300 đồng/PCU/km. Tuyến này được đầu tư hoàn chỉnh, có làn dừng khẩn cấp nên mức thu cao hơn.