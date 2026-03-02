Kiệt tác 'Khổng tước' của Dương Lệ Bình sẽ được biểu diễn nguyên bản

(VTC News) -

Lần đầu tiên, vở vũ kịch đương đại Khổng tước (The Peacock) - tác phẩm gắn với tên tuổi nghệ sĩ múa nổi tiếng Trung Quốc Dương Lệ Bình được công diễn tại Hà Nội vào tháng 3/2026.

Khổng tước do Dương Lệ Bình đảm nhiệm vai trò Tổng biên đạo, Giám đốc nghệ thuật và là diễn viên đặc biệt. Ra mắt lần đầu năm 2012, tác phẩm nhanh chóng trở thành hiện tượng nghệ thuật, lưu diễn tại nhiều quốc gia và được xem là đỉnh cao trong sự nghiệp của “chim công làng múa”.

"Chim công làng múa" Dương Lệ Bình.

Vở diễn chia thành bốn chương: Xuân – Hạ – Thu – Đông, kể câu chuyện về sự trưởng thành, bản tính con người, sự sống và tình yêu, đồng thời khắc họa mối giao hòa giữa sinh mệnh và thiên nhiên. Bằng ngôn ngữ múa đương đại giàu biểu tượng, tác phẩm không chỉ là câu chuyện sân khấu mà còn là hành trình chiêm nghiệm của chính nghệ sĩ về nghệ thuật và đời sống.

Đây không phải vở lưu diễn tối giản. Gần 70 nghệ sĩ vũ đạo và kỹ thuật viên từ Trung Quốc sẽ sang Hà Nội, cùng toàn bộ hệ thống thiết bị sân khấu, đạo cụ và trang phục được vận chuyển đồng bộ nhằm đảm bảo tính toàn vẹn, chuẩn mực nghệ thuật theo tiêu chuẩn quốc tế.

Các khâu chuẩn bị, thi công sân khấu, bố trí lịch tập luyện và tổng duyệt tại Việt Nam được Vietart thực hiện chu đáo. Đặc biệt, phần mỹ thuật – vốn là “linh hồn” của tác phẩm với trang phục cầu kỳ, đạo cụ tinh xảo và hiệu ứng sân khấu phức tạp, đòi hỏi quy trình phối hợp chặt chẽ giữa các đối tác trong và ngoài nước.

Một trong những thách thức lớn nhất là đảm bảo tiêu chuẩn ánh sáng đúng với yêu cầu nghệ thuật nguyên bản của tác phẩm. Theo tiết lộ từ ban tổ chức, một số hạng mục ánh sáng và hiệu ứng đặc biệt sẽ được lắp đặt bổ sung nhằm thể hiện trọn vẹn tinh thần của vũ kịch.

Đại diện đơn vị tổ chức trao đổi với ê-kíp Trung Quốc.

Khổng tước không chỉ là dự án nghệ thuật được đầu tư bài bản, mà còn hướng tới mục tiêu gia tăng sức hút cho Hà Nội như một điểm hẹn văn hóa - nghệ thuật của khu vực trong mùa xuân năm 2026.

Thông qua việc đưa những tác phẩm nghệ thuật tinh hoa của thế giới đến biểu diễn tại Việt Nam, đơn vị tổ chức kỳ vọng góp phần kết nối các giá trị nghệ thuật quốc tế với khán giả trong nước, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành công nghiệp văn hóa và từng bước nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ các điểm đến nghệ thuật quốc tế.