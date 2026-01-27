'Chim công làng múa' Dương Lệ Bình mang ‘Khổng tước’ đến Việt Nam

(VTC News) -

Nghệ sĩ múa huyền thoại Dương Lệ Bình vừa có mặt tại Hà Nội để cùng ê-kíp giới thiệu vũ kịch kinh điển Khổng tước - The Peacock Hanoi 2026, tác phẩm gắn liền với tên tuổi và hành trình nghệ thuật hơn nửa thế kỷ của bà.

Ra mắt lần đầu vào năm 2012 và được tái dựng hoành tráng vào năm 2022, Khổng tước được xem là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp biên đạo của Dương Lệ Bình. Không chỉ là vở vũ kịch, tác phẩm còn là thế giới nghệ thuật giàu tính biểu tượng, nơi thiên nhiên, sinh mệnh, nhân tính và tình yêu hòa quyện trong ngôn ngữ múa độc đáo.

Nghệ sĩ múa huyền thoại Dương Lệ Bình.

Chia sẻ tại Hà Nội, nữ nghệ sĩ cho biết bà không được đào tạo bài bản qua các trường lớp biên đạo chuyên nghiệp. Thay vào đó, thế giới tự nhiên chính là “người thầy” lớn nhất của bà: từ chuyển động của ngựa phi trên thảo nguyên, cánh bướm chập chờn giữa hoa cỏ, cho tới âm thanh của dòng suối chảy. Những hình ảnh ấy được bà chuyển hóa thành vũ đạo, còn âm nhạc đóng vai trò nâng đỡ, nuôi dưỡng cảm xúc cho từng động tác.

Dù bước sang tuổi 67, Dương Lệ Bình khẳng định bà vẫn tiếp tục gắn bó với sân khấu. Tại Hà Nội, nữ nghệ sĩ sẽ trực tiếp xuất hiện trong chương Mùa đông – một trong bốn chương quan trọng của vở diễn. Với bà, việc mang Khổng tước đến Việt Nam không chỉ là niềm vui nghề nghiệp mà còn là hành trình kết nối văn hóa, cảm xúc giữa Việt Nam – Trung Quốc.

Nói về sức sống bền bỉ của tác phẩm, Dương Lệ Bình cho rằng Khổng tước mang đến cho khán giả cảm giác kỳ diệu bởi câu chuyện sâu sắc về sự trưởng thành của sinh mệnh và vẻ đẹp của nhân tính. Ở phiên bản tái dựng năm 2022, bà đặc biệt ấn tượng với thế hệ diễn viên trẻ. Dù hóa thân thành Khổng tước hay quạ, mỗi diễn viên đều thể hiện sự hòa hợp trọn vẹn với nhân vật, cả về tinh thần lẫn thể lực.

Trước những ý kiến cho rằng Khổng tước tại Việt Nam sẽ là vở diễn cuối cùng của bà, Dương Lệ Bình phủ nhận. Theo nữ nghệ sĩ, sân khấu không chỉ giới hạn trong nhà hát. Từ thuở nhỏ, bà đã biểu diễn giữa thiên nhiên – nơi được bà xem là “sân khấu suốt đời”. Sau hơn 50 năm theo nghề, bà tin rằng nghệ thuật không có biên giới và cũng không bị giới hạn bởi tuổi tác.

Trong hơn 20 năm làm công việc biên đạo, Dương Lệ Bình đặt chân tới nhiều sân khấu lớn trên thế giới, Khổng tước chỉ là một trong số những tác phẩm bà dàn dựng. Tính đến năm 2025, vũ kịch này đã cán mốc gần 1.000 buổi biểu diễn toàn cầu, trở thành biểu tượng nghệ thuật vượt thời gian. Dàn diễn viên liên tục thay đổi qua các năm, nhưng riêng Dương Lệ Bình luôn hiện diện trong mọi buổi diễn của Khổng tước.

Vở diễn được đầu tư công phu về mỹ thuật và trang phục, do nghệ sĩ thị giác Diệp Cẩm Thiêm thiết kế – người từng đoạt giải Cố vấn mỹ thuật xuất sắc tại Oscar lần thứ 73 với bộ phim Ngọa hổ tàng long. Phiên bản Khổng tước năm 2022 sẽ lần đầu tiên ra mắt công chúng Việt Nam với bốn suất diễn đặc biệt trong ba ngày 6, 7 và 8/3 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội).

Dương Lệ Bình Sinh năm 1958 tại Vân Nam (Trung Quốc), là một trong những vũ sư hàng đầu châu Á, được mệnh danh là “Chim công làng múa”. Danh xưng này gắn liền với điệu múa biểu trưng cho vẻ đẹp thanh cao, mềm mại nhưng giàu nội lực. Với hơn nửa thế kỷ cống hiến, bà đã góp phần đưa nghệ thuật múa Trung Quốc vươn ra thế giới qua hàng nghìn buổi biểu diễn tại hơn 50 quốc gia, trở thành biểu tượng tiêu biểu của vũ đạo phương Đông đương đại.