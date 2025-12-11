Hôn nhân kín tiếng của giọng ca nhạc đỏ lừng danh và nữ nghệ sĩ múa xinh đẹp

(VTC News) -

Hơn nửa thế kỷ cống hiến cho âm nhạc, NSND Quang Thọ được biết đến như tượng đài của dòng nhạc cách mạng. Ông sở hữu giọng hát nội lực, vang sáng, gắn liền với những ca khúc kinh điển như Sông Lô, Ta tự hào đi lên ôi Việt Nam, Hà Nội niềm tin và hy vọng, Tôi là người thợ lò, Sơn nữ ca, Lá đỏ.

NSND Quang Thọ.

Trước đó, ông từng làm công nhân mỏ than Cọc Sáu, phải khai tăng tuổi để đủ điều kiện vào làm hầm lò. Chính trong môi trường lao động vất vả ấy, tài năng âm nhạc của ông được phát hiện từ phong trào quần chúng, mở đường để ông trở thành một trong những giọng opera xuất sắc của Việt Nam.

Không chỉ ghi dấu trên sân khấu mà ông còn là người thầy dìu dắt, góp phần vun bồi nhiều thế hệ ca sĩ tài năng như Đăng Dương, Việt Hoàn, Tùng Dương, Khánh Linh hay Tuấn Anh.

Những cống hiến bền bỉ giúp ông liên tiếp giành Huy chương Vàng toàn quốc, ba giải thưởng lớn ở các cuộc thi quốc tế và được phong tặng NSƯT năm 1993, NSND năm 2001. Ông từng giữ cương vị Chủ nhiệm khoa Thanh nhạc Nhạc viện Hà Nội (2000–2008) và mở Trung tâm đào tạo âm nhạc Quang Thọ sau khi nghỉ hưu.

Đằng sau sự nghiệp rực rỡ ấy của NSND Quang Thọ là cuộc hôn nhân bình yên, kín tiếng nhưng đầy ấm áp bên người vợ Ngọc Thanh. Được biết, bà Ngọc Thanh từng là diễn viên múa của Câu lạc bộ Thành đoàn, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, dịu dàng. Cả hai đã gắn bó bên nhau 40 năm.

NSND Quang Thọ và bà xã Ngọc Thanh.

Trong chương trình Khách sạn 5 sao, bà Ngọc Thanh - vợ NSND Quang Thọ lần đầu kể về mối duyên với người nghệ sĩ gắn bó gần nửa thế kỷ. Bà nhớ lại, khi vừa tốt nghiệp Trường Điện ảnh năm 1976, bà gặp chồng mình qua sân khấu. Cả hai bắt đầu tìm hiểu vào khoảng năm 1978-1979 và dần trở thành vợ chồng. Kỷ vật bà trân quý nhất là tấm ảnh chụp chung năm 1979 ở công viên – món quà bất ngờ bà mang đến chương trình để nhắc lại một thời son trẻ.

Khi lập gia đình, cuộc sống có nhiều vất vả. Bà Ngọc Thanh kể sinh con vào lúc thời điểm đất nước khó khăn. NSND Quang Thọ ban ngày đi hát, tối lại chạy show ở công viên, tụ điểm; làm cả âm thanh, micro để kiếm thêm thu nhập. Bà ngoài công việc cơ quan còn nhận dệt thuê, tự nhận mình “quán xuyến nhiều hơn” để chồng toàn tâm theo nghề. Bà nói, phụ nữ thời ấy luôn xem sự thành đạt của chồng con là thành công của chính mình.

Nói về người bạn đời đồng hành gần trọn cuộc đời, NSND Quang Thọ từng xúc động chia sẻ rằng mọi giá trị đẹp đẽ nhất trong đời ông đều gắn với gia đình. Giờ đây, bà Ngọc Thanh đã là bà của bốn cháu nội, vẫn giữ nguyên sự tảo tần và chu đáo như thuở ban đầu. Bà yêu thương chồng con, chăm lo từng bữa ăn, từng góc nhà, quán xuyến mọi việc để ông có thể toàn tâm cống hiến cho nghệ thuật, đi công tác xa mà không phải bận lòng.

NSND Quang Thọ và vợ trong chương trình "Khách sạn 5 sao" của VTV.

Chính sự hy sinh lặng lẽ ấy giúp hai con trai được học hành tử tế, trưởng thành và trở thành những giảng viên âm nhạc, tiếp nối truyền thống nghệ thuật của gia đình.

Trong đó, con trai Quang Tú tốt nghiệp thạc sĩ năm 2021, hiện giảng dạy tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Còn con trai Quang Tùng là thành viên nhóm Dòng Thời gian, từng giữ vị trí trưởng bộ môn Guitar của Trường Sư phạm Nghệ thuật.

Chia sẻ khi là con trai NSND Quang Thọ, Quang Tùng cho biết đó vừa là áp lực, vừa là động lực để anh trưởng thành. “Áp lực đó tôi cũng chia sẻ với mẹ. Mẹ bảo cuộc sống không áp lực thì con không thể vươn lên được. Ở một góc độ nào đó, chúng tôi luôn nỗ lực để có thể song hành cùng bố. Bố vừa là người biểu diễn, vừa là người thầy. Giờ anh trai tiếp nối con đường biểu diễn, còn tôi lại trở thành người thầy. Hai con trai cộng lại thì cũng bằng bố rồi", anh chia sẻ.

Vợ cùng con trai, các cháu của NSND Quang Thọ.

Ở tuổi xế chiều, NSND Quang Thọ coi sức khỏe là điều quan trọng, quý giá nhất. Sau trận bạo bệnh cuối năm 2020, ông hồi phục nhờ sự chăm sóc tận tụy của vợ. Ông luyện tập thể dục và luyện thanh hàng ngày để tiếp tục cống hiến cho khán giả. Vợ chồng NSND Quang Thọ hiện sống ở Hào Nam, còn hai con ra ở riêng. Cuối tuần, cả gia đình lại quây quần bên nhau.