XSMB 11/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 11/12/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 11/12. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 11/12/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 5 ngày 11/12 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 5 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 5 ngày 11/12/2025

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 9/12/2025. Xem lại KQXSMB ngày 9/12/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 9/12/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh (XSQN).

XSMB 9/12, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 9/12/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 8/12/2025. Xem lại KQXSMB ngày 8/12/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 8/12/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 8/12, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 8/12/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 7/12/2025. Xem lại KQXSMB ngày 7/12/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 7/12/2025, xem trực tiếp XSMB chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình (XSTB).

XSMB 7/12, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 7/12/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 6/12/2025. Xem lại KQXSMB ngày 6/12/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 6/12/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định (XSNĐ).

XSMB 6/12, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 6/12/2025.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: XSMB sẽ được quay thưởng dưới sự phụ trách của đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Kỳ quay XSMB sẽ quay số bởi đài Quảng Ninh (XSQN) thực hiện.

- Thứ Tư: XSMB hôm nay sẽ được tổ chức bởi đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: Đài Hà Nội (XSHN) sẽ tiếp tục đảm nhận quay thưởng XSMB.

- Thứ Sáu: XSMB sẽ được tiến hành với sự điều hành của đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Đài Nam Định (XSNĐ) sẽ phụ trách kỳ quay XSMB trong ngày.

- Chủ Nhật: XSMB sẽ được mở thưởng bởi đài Thái Bình (XSTB) thực hiện.

Tránh làm rách vé, nhòe mực

- Khi chơi xổ số miền Bắc, bạn cần đặc biệt chú ý đến việc bảo quản vé. Tấm vé trúng thưởng phải còn nguyên chữ, không rách nát, không bị lem mực hay chỉnh sửa thông tin.

- Nếu vé bị hỏng hoặc không đúng chuẩn quy định, người chơi có thể bị từ chối trả thưởng dù kết quả trùng khớp. Vì thế, giữ gìn vé cẩn thận là bước quan trọng để đảm bảo quyền lợi của mình.

- Sau khi mua, hãy đặt vé ở nơi an toàn và tránh để thất lạc trong thời gian chờ mở thưởng. Nhờ vậy, bạn có thể yên tâm theo dõi kết quả mà không lo mất cơ hội nhận giải.

Thời gian quay thưởng của XSMT, XSMB, XSMN

- Để người chơi dễ dàng theo dõi kết quả mà không bị gián đoạn, thời gian quay thưởng của xổ số ba miền đã được quy định rất rõ ràng.

- Miền Nam là khu vực mở thưởng sớm nhất, bắt đầu từ 16h15 đến 16h35 hằng ngày.

- Ngay sau đó, xổ số miền Trung tiến hành quay từ 17h15 đến 17h35, và kết quả sẽ được công bố ngay khi từng giải hoàn tất để người chơi không phải chờ lâu.

- Cuối cùng là miền Bắc, quay thưởng trong khoảng 18h15 – 18h35, thường thu hút lượng lớn người theo dõi vì diễn ra sau cùng trong ngày.

Lưu ý: Người chơi mua vé của đài nào thì phải dò đúng kết quả của đài đó, không sử dụng vé miền này để đối chiếu với bảng kết quả của miền khác.

