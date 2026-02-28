Israel tuyên bố tập kích loạt cuộc họp của quan chức cấp cao Iran

(VTC News) -

Khoảnh khắc tên lửa tấn công căn cứ hải quân Mỹ ở Bahrain. (Video: CNN)

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đăng tải thông báo trên mạng xã hội với nội dung: "Cuộc tấn công sáng nay được thực hiện đồng thời nhằm vào nhiều địa điểm ở Tehran, nơi các quan chức cấp cao trong bộ máy chính trị - an ninh của Iran đang tập trung".

Tuy nhiên, IDF không nêu kết quả cụ thể của cuộc tấn công. IDF cũng nhấn mạnh đã sẵn sàng trong trường hợp chiến dịch mở rộng sang "các mặt trận khác".

Hình ảnh vệ tinh từ Airbus cho thấy khói đen bốc lên từ khu phức hợp của Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tại thủ đô Tehran. Thiệt hại trong hình ảnh cho thấy một số tòa nhà thuộc khu phức hợp bị trúng bom sau khi Mỹ và Israel phối hợp tấn công Iran.

Khói bốc lên ở khu nhà ở của Lãnh tụ tối cao Iran. (Ảnh: Airbus)

Trong diễn biến khác, truyền thông nhà nước Iran tuyên bố hàng chục học sinh đã thiệt mạng trong cuộc tấn công nhằm vào trường học ở miền nam nước này.

“Mỹ và Israel đã phát động một hành động gây hấn trắng trợn và vô cớ chống lại Iran bằng cách nhắm mục tiêu bừa bãi vào các thành phố của Iran”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran cho biết. Đồng thời, khẳng định có “hàng chục nữ sinh vô tội” bị giết và bị thương tại trường học ở Minab.

Hiện tại, dữ liệu từ trang theo dõi hàng không dân sự Flightradar24 cho thấy không phận từ Iran đến Israel vắng bóng máy bay, do các hãng hàng không tránh xa khu vực chiến sự.

Qatar đã lên án các cuộc tấn công trả đũa của Iran vào các căn cứ của Mỹ đặt tại nước này và một số quốc gia Ả Rập láng giềng là “sự vi phạm trắng trợn chủ quyền quốc gia” trong một bài đăng bằng tiếng Ả Rập trên X.

Khói bốc lên trời sau những tiếng nổ lớn ở Manama, Bahrain.

Tuyên bố tiếp tục khẳng định Qatar có “toàn bộ quyền đáp trả các hành động nhắm mục tiêu như vậy theo các điều khoản của luật pháp quốc tế”, đồng thời cho rằng các hành động này thể hiện sự thiếu tôn trọng đúng mức từ phía Tehran đối với những nỗ lực hòa giải liên tục của Doha giữa nước này và Washington, cùng với các quốc gia khác.

“Nhà nước Qatar luôn nỗ lực tránh xa các xung đột khu vực và tìm cách tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại giữa Iran và cộng đồng quốc tế”, tuyên bố nêu rõ.

“Tuy nhiên, việc liên tục nhắm mục tiêu vào lãnh thổ của chúng tôi không phản ánh thiện chí và đe dọa nền tảng hiểu biết mà trên đó quan hệ song phương giữa hai nước được xây dựng”.