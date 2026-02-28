Tiết kiệm tới 25 triệu đồng tiền nhiên liệu mỗi tháng sau khi mua VinFast VF 8

(VTC News) -

Giải quyết cả bài toán sức mạnh lẫn chi phí nhiên liệu

Anh Nguyễn Tú, thường được gọi bằng nickname “Tú Đèn”, đã làm dịch vụ độ đèn ô tô tại nhà được 10 năm. Đặc thù công việc buộc anh phải di chuyển liên tục, từ Hà Nội đi các tỉnh miền Bắc, có ngày quãng đường lên tới cả trăm cây số.

Anh từng gắn bó với nhiều mẫu xe phổ thông. Trước đây, khi còn chạy một chiếc xe bán tải chạy xăng, chi phí nhiên liệu mỗi tháng của anh dao động từ 20 đến 25 triệu đồng, chưa kể các khoản phát sinh khác.

Anh Nguyễn Tú (Hà Nội) cho rằng VF 8 đã giải quyết bài toán chi phí và đáp ứng tốt yêu cầu của anh về vận hành.

Anh Tú đã tìm ra hướng giải quyết bài toán chi phí khi mua chiếc VinFast VF 8 Plus vào tháng 12/2025. “Từ ngày đi xe điện, tiền nhiên liệu coi như bằng 0”, anh nhận định. Anh ước tính, chỉ riêng khoản tiết kiệm từ chính sách sạc miễn phí đã đáng giá vài trăm triệu đồng. Chỉ sau hai tháng sử dụng, đồng hồ công-tơ-mét của xe đã vượt mốc 20.000 km, con số khiến nhiều người giật mình.

Tuy nhiên, chi phí tiết kiệm không phải là yếu tố duy nhất. Anh Tú nhấn mạnh rằng, với người phải lái xe liên tục như anh, cảm giác lái và sức mạnh là điều không thể thỏa hiệp.

“Tôi cần một chiếc xe phải khỏe, phải đầm, lái không thua kém chiếc bán tải trước đây”, anh chia sẻ. Trải nghiệm trên VF 8 đáp ứng được yêu cầu đó. Xe cho cảm giác mạnh mẽ, tăng tốc mượt và đặc biệt là dễ điều khiển. Trong đô thị, ưu điểm của xe điện càng bộc lộ rõ. Không tiếng ồn nên việc di chuyển trong phố trở nên nhẹ nhàng hơn, nhất là với người phải ngồi sau vô-lăng nhiều giờ mỗi ngày.

Ở chế độ Sport, VF 8 để lại ấn tượng mạnh với anh Tú. Khả năng tăng tốc liền mạch khiến anh cảm thấy tự tin khi vượt xe trên cao tốc hay xử lý những tình huống cần phản ứng nhanh.

Bên cạnh đó, các trang bị như ghế chỉnh điện có nhớ vị trí, cửa sổ trời và màn hình HUD cũng tiện dụng cho quá trình sử dụng hằng ngày. Ngoại thất VF 8, theo anh, có thiết kế hài hòa, bắt mắt và phù hợp trong tầm giá khoảng 1 tỷ đồng, trong khi khoang nội thất đủ rộng rãi cho nhu cầu công việc.

“Biết thế mua xe sớm hơn”

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh Tú với chiếc VF 8 xảy ra trong một lần di chuyển trên cao tốc Thanh Hóa. Khi đó, anh lái xe về muộn sau một ngày làm việc. Bất ngờ, ở làn trái ngoài cùng nơi tốc độ cho phép lên tới 120 km/h, một chiếc xe bị nổ lốp dừng giữa đường. Anh Tú lập tức phanh để giảm tốc và đánh lái gấp hai lần liên tiếp để tránh chướng ngại vật.

Điều khiến anh ấn tượng là sau cú đánh lái gấp, chiếc VF 8 nhanh chóng ổn định, không xảy ra hiện tượng lắc ngang hay mất kiểm soát. Trọng lượng lớn và độ cân bằng của xe, theo anh, đã phát huy tác dụng. “Nếu là xe khác, có khi xe đã lắc vài nhịp hoặc lăn vài vòng mới đứng lại được”, anh hồi hộp nhớ lại. Với vị chủ xe, chiếc VF 8 đã cứu anh một mạng hôm đó.

Anh Tú cũng đánh giá cao hệ thống hỗ trợ lái an toàn nâng cao ADAS trên VF 8. Những tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo lệch làn hay phanh khẩn cấp tự động giúp anh đỡ căng thẳng hơn khi đi cao tốc lẫn trong phố. Hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc cũng tỏ ra hữu ích trong điều kiện giao thông nội đô Hà Nội. Tuy nhiên, anh nhấn mạnh người lái không nên quá phụ thuộc, mà vẫn phải chủ động kiểm soát tình huống.

Anh Tú cho rằng các trạm sạc V-Green hiện đã phủ rộng các tuyến cao tốc và nội thành Hà Nội.

Ngoài ra, hạ tầng sạc là yếu tố quan trọng khác khiến anh Tú lựa chọn VinFast. Theo anh, các trạm sạc của V-Green hiện đã phủ dọc các tuyến cao tốc và trong nội thành Hà Nội, giúp việc di chuyển liên tỉnh trở nên thuận tiện hơn. Thời gian sạc nhanh lên 80% chỉ khoảng 20–30 phút, đủ cho những quãng nghỉ ngắn.

Sau hơn 20.000 km, chiếc VF 8 của anh Tú vẫn “ngon lành”, vận hành ổn định. Mức giá khoảng 1 tỷ đồng được anh cho là hợp lý so với những gì xe mang lại. Thậm chí, anh còn hóm hỉnh nhận xét “biết thế mua sớm hơn”. “Mua xe đầu tiên, theo tôi, cứ chọn chiếc hợp với mình, lái thấy thích, phục vụ tốt công việc là đủ”, anh đưa ra lời khuyên.