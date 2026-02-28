XSMB 28/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 28/2/2026

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 28/2. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 28/2/2026 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 7 ngày 28/2 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 7 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 7 ngày 28/2/2026

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 26/2/2026. Xem lại KQXSMB ngày 26/2/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 26/2/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 26/2, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 26/2/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 25/2/2026. Xem lại KQXSMB ngày 25/2/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 25/2/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh (XSBN).

XSMB 25/2, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 25/2/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 24/2/2026. Xem lại KQXSMB ngày 24/2/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 24/2/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh (XSQN).

XSMB 24/2, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 24/2/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 23/2/2026. Xem lại KQXSMB ngày 23/2/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 23/2/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 23/2, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 23/2/2026.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ tổ chức quay thưởng do Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được Đài Quảng Ninh (XSQN) thực hiện mở thưởng.

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được quay số do Đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ tiếp tục tại Đài Hà Nội (XSHN) đảm nhiệm.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được mở thưởng ở Đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được Đài Nam Định (XSNĐ) tổ chức quay số.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được thực hiện do Đài Thái Bình (XSTB).

Vé số miền bắc sẽ được bán trước bao nhiêu ngày?

- Xổ số miền Bắc hiện có 6 đài quay số hoạt động theo lịch cố định, mỗi ngày chỉ một đài thực hiện mở thưởng: thứ Hai – Hà Nội, thứ Ba – Quảng Ninh, thứ Tư – Bắc Ninh, thứ Năm – Hà Nội, thứ Sáu – Hải Phòng, thứ Bảy – Nam Định và chủ Nhật – Thái Bình.

- Đến ngày quay theo phân công, từng đài sẽ tổ chức phát hành và phân phối vé số trên toàn khu vực miền Bắc. Mỗi đài chỉ được phép phát hành vé trong đúng ngày mở thưởng của mình và không được bán sang các ngày khác.

Đổi vé số trúng thưởng XSMB ở đâu?

- Người trúng thưởng Xổ số miền Bắc có thể lĩnh giải tại đại lý vé số gần nơi sinh sống hoặc đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết đã phát hành tờ vé trúng. Nhiều người thường chọn đại lý vì thuận tiện và nhanh gọn hơn.

- Tuy vậy, khi đổi thưởng tại đại lý, người trúng sẽ phải chi trả một khoản phí hoa hồng (xem như phí dịch vụ). Mức phí này thường dao động khoảng 0,5%–1% giá trị giải, tùy từng khu vực và chính sách của đại lý.

- Trường hợp nhận thưởng trực tiếp tại công ty xổ số miền Bắc, người chơi sẽ được thanh toán đầy đủ tiền trúng sau khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (nếu có), đồng thời không mất thêm bất kỳ khoản phí giao dịch nào.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.