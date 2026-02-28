Khoảnh khắc tên lửa Iran tập kích trúng căn cứ hải quân Mỹ ở Bahrain

(VTC News) -

Khoảnh khắc tên lửa tấn công căn cứ hải quân Mỹ ở Bahrain. (Video: CNN)

Video do CNN định vị cho thấy khoảnh khắc một tên lửa tấn công căn cứ hải quân Mỹ ở Bahrain. Theo CNN, căn cứ này là mục tiêu trong cuộc tấn công tên lửa của Iran.

"Trung tâm dịch vụ của Hạm đội 5 hải quân Mỹ đã hứng chịu đòn tấn công tên lửa. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin sau", Trung tâm Thông tin Quốc gia Bahrain cho biết.

Cùng thời điểm, truyền thông Trung Đông đưa tin các quốc gia như Kuwait, Qatar, Arab Saudi và Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ghi nhận tiếng nổ lớn tại thủ đô khi Iran tiến hành đòn tấn công trả đũa.

Theo hãng thông tấn nhà nước WAM, một người thiệt mạng do mảnh vỡ rơi xuống sau khi hệ thống phòng không đánh chặn tên lửa của Iran nhắm vào địa điểm ở Abu Dhabi, thủ đô của UAE. Tương tự, Bộ quốc phòng UAE cũng xác nhận một công dân châu Á thiệt mạng sau khi mảnh vỡ rơi xuống khu dân cư ở Abu Dhabi.

UAE cho biết trong một tuyên bố họ đã đánh chặn "một số" tên lửa đạn đạo do Iran phóng, mô tả vụ tấn công là "sự leo thang nguy hiểm và một hành động hèn nhát".

Hiện tại, các nhà lãnh đạo và chính quyền toàn cầu đang bắt đầu phản ứng trước thông tin Mỹ và Israel tiến hành cuộc tấn công vào Iran cũng như việc Tehran đang đáp trả những cuộc tấn công đó bằng cuộc tấn công của riêng mình ở Trung Đông.

Bộ Ngoại giao Ukraine tuyên bố trên kênh X rằng “chính quyền Tehran có mọi cơ hội để ngăn chặn kịch bản bạo lực”. “Chúng tôi tái khẳng định lập trường kiên định của mình: chúng tôi mong muốn an ninh, thịnh vượng và tự do cho người dân Iran cũng như sự ổn định và thịnh vượng cho khu vực Trung Đông”, Bộ Ngoại giao Ukraine thông tin.

Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Kaja Kallas gọi những diễn biến này là “nguy hiểm” và cho biết bà đã nói chuyện với Ngoại trưởng Israel. “Bảo vệ thường dân và luật nhân đạo quốc tế là ưu tiên hàng đầu”, bà Kallas nhấn mạnh.

Trong khi đó, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết nước ông "ủng hộ hành động của Mỹ nhằm ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân".

Đại sứ quán Ấn Độ tại Israel và Iran khuyến cáo công dân Ấn Độ tại hai nước này “hết sức thận trọng”, tránh những chuyến đi không cần thiết và theo dõi sát sao tình hình.