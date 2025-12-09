XSMB 9/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 9/12/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 9/12. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 9/12/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 3 ngày 9/12 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 3 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 3 ngày 9/12/2025

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được tổ chức do đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Đài Quảng Ninh (XSQN) sẽ được phụ trách kỳ quay xổ số miền Bắc (XSMB).

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được thực hiện bởi sự điều hành của đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: Đài Hà Nội (XSHN) sẽ được quay thưởng xổ số miền Bắc (XSMB) như thường lệ.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được diễn ra do đài Hải Phòng (XSHP) đảm nhiệm.

- Thứ Bảy: Đài Nam Định (XSNĐ) sẽ được phụ trách quay xổ số miền Bắc (XSMB).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc (XSMB) đài Thái Bình (XSTB) sẽ được tiến hành tổ chức mở thưởng.

Thời gian nhận thưởng XSMB

Người chơi XSMB có tối đa 30 ngày kể từ ngày quay thưởng để làm thủ tục nhận giải. Sau thời hạn này, vé sẽ hết giá trị và không còn được chấp nhận. Vì vậy, hãy luôn kiểm tra kỹ thời hạn và chủ động nhận thưởng đúng thời gian để đảm bảo quyền lợi của mình.

Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ khi nhận thưởng

Khi đi nhận thưởng XSMB, người trúng giải cần chuẩn bị:

- Vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn

- Giấy tờ tùy thân hợp lệ, chẳng hạn như căn cước công dân, hộ chiếu hoặc visa còn hiệu lực

Việc cung cấp đầy đủ giấy tờ giúp xác nhận danh tính và quyền sở hữu hợp pháp của người nhận. Đồng thời, điều này đảm bảo quá trình trao giải diễn ra minh bạch, tránh các trường hợp gian lận.

