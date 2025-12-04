XSMB 4/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 4/12/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 4/12. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 4/12/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 5 ngày 4/12 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 5 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 5 ngày 4/12/2025

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc sẽ được tổ chức do đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Đài Quảng Ninh (XSQN) sẽ được phụ trách kỳ quay xổ số miền Bắ.

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc sẽ được thực hiện bởi sự điều hành của đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: Đài Hà Nội (XSHN) sẽ được quay thưởng xổ số miền Bắc như thường lệ.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Bắc sẽ diễn ra do được đài Hải Phòng (XSHP) đảm nhiệm.

- Thứ Bảy: Đài Nam Định (XSNĐ) sẽ được phụ trách quay xổ số miền Bắc.

Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc sẽ được đài Thái Bình (XSTB) tiến hành tổ chức mở thưởng.

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng XSMB

- Người trúng thưởng xổ số miền Bắc (XSMB) có tối đa 30 ngày kể từ ngày mở thưởng để đến nhận giải. Nếu quá hạn, tấm vé sẽ mất hiệu lực và không còn được chấp nhận chi trả.

- Khi người chơi gửi yêu cầu lĩnh thưởng hợp lệ, Công ty Xổ số kiến thiết miền Bắc sẽ tiến hành giải quyết trong vòng 5 ngày làm việc. Thực tế, đơn vị luôn nỗ lực hoàn thiện thủ tục sớm hơn nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

- Toàn bộ quy trình trả thưởng XSMB được tiến hành minh bạch, nhanh gọn và chính xác, giúp người trúng thưởng nhận giải dễ dàng mà không gặp vướng mắc hay trì hoãn.

Đổi vé số trúng thưởng XSMB ở đâu?

- Người trúng thưởng XSMB có thể chọn lĩnh giải tại đại lý vé số hoặc đến trực tiếp công ty phát hành. Phần lớn người chơi ưu tiên đại lý vì sự thuận tiện và thao tác nhanh.

- Trường hợp nhận thưởng qua đại lý, người trúng sẽ phải trả một khoản phí hoa hồng nhỏ, thường nằm trong mức 0,5% – 1% giá trị giải thưởng, tùy theo quy định từng nơi.

- Nếu đến công ty xổ số miền Bắc để nhận giải, người chơi sẽ được nhận đủ số tiền sau khi khấu trừ thuế (nếu thuộc diện phải nộp) mà không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào khác, giúp tối ưu hóa quyền lợi.

