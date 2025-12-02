XSMB 2/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 2/12/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 2/12. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 2/12/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 3 ngày 2/12 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 3 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 3 ngày 2/12/2025

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: XSMB sẽ được tổ chức bởi đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Đài Quảng Ninh (XSQN) sẽ phụ trách kỳ quay XSMB.

- Thứ Tư: XSMB sẽ được thực hiện dưới sự điều hành của đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: Đài Hà Nội (XSHN) sẽ quay thưởng XSMB như thường lệ.

- Thứ Sáu: XSMB sẽ diễn ra do đài Hải Phòng (XSHP) đảm nhiệm.

- Thứ Bảy: Đài Nam Định (XSNĐ) sẽ phụ trách quay XSMB.

Chủ Nhật: XSMB sẽ được đài Thái Bình (XSTB) tổ chức mở thưởng.

Vé số miền bắc sẽ được bán trước bao nhiêu ngày?

- XSMB gồm 6 đài quay số, mỗi ngày chỉ có một đài mở thưởng. Cụ thể: Thứ Hai – Hà Nội, Thứ Ba – Quảng Ninh, Thứ Tư – Bắc Ninh, Thứ Năm – Hà Nội, Thứ Sáu – Hải Phòng, Thứ Bảy – Nam Định, Chủ Nhật – Thái Bình.

- Trong ngày quay số, các đài sẽ phát hành và phân phối vé số trên toàn bộ khu vực miền Bắc. Mỗi đài chỉ được phép phát hành vé trong ngày mình được phân công, không được kéo sang ngày khác.

Điều kiện lĩnh thưởng XSMB

- Người trúng xổ số miền Bắc có thể trực tiếp tới Công ty Xổ số phát hành vé để nhận thưởng. Vé phải còn nguyên vẹn, không rách, tẩy xóa hay chắp vá, và phải lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành; quá thời hạn, vé sẽ không còn giá trị.

- Với các giải từ 10 triệu đồng trở lên, người trúng phải nộp thuế thu nhập cá nhân 10% trên tổng giá trị giải thưởng theo quy định.

