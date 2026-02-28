(VTC News) -

Căn cứ Mỹ ở Bahrain tiếp tục trúng tên lửa Iran. (Video: X)

Video đăng tải trên mạng xã hội X cho thấy khói bốc lên từ căn cứ hải quân của Mỹ ở thủ đô Manama, Bahrain sau đòn tấn công bằng tên lửa của Iran. Hệ thống phòng không ở Manama cũng được cho bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi máy bay không người lái Shahed-136 Iran đánh trúng radar Mỹ tại đây.

Trước đó, truyền thông Trung Đông đưa tin các quốc gia như Kuwait, Qatar, Arab Saudi và Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã ghi nhận tiếng nổ lớn tại thủ đô khi Iran tiến hành đòn tấn công trả đũa.

Nhiều tiếng nổ lớn cũng đang vang vọng từ các bãi biển Dubai đến đường phố Doha. Một số tên lửa được nhìn thấy phóng vào UAE và đã bị đánh chặn.

Theo hãng thông tấn chính thức của UAE, một số mảnh vỡ tên lửa rơi xuống khu dân cư và khiến một thường dân thiệt mạng. "Chúng tôi đã đánh chặn nhiều tên lửa đạn đạo của Iran. Đây là hành động leo thang căng thẳng và hèn nhát", Bộ Quốc phòng UAE nhấn mạnh.

Trong khi quả tên lửa khác bắn trúng cơ sở của hải quân Mỹ tại Bahrain. Hiện chưa có báo cáo về thương vong.

Một quan chức Qatar thông tin thêm nước này đánh chặn hai tên lửa của Iran trên không phận Qatar. Tương tự, Kuwait cho biết trong một tuyên bố rằng "hệ thống phòng không đã đánh chặn các tên lửa đang bay tới".

Tính đến thời điểm hiện tại, có ít nhất 70 người đã thiệt mạng, trong đó có hơn 50 học sinh, và hơn 90 người bị thương trong cuộc tấn công nhằm vào hai huyện Minab và Jask, đều thuộc tỉnh Hormozgan ở miền nam Iran.

Hiện tại, cơ quan an ninh Iran khuyến cáo người dân cân nhắc rời khỏi thủ đô Tehran để đảm bảo an toàn. Hãng thông tấn nhà nước IRNA cho biết giới chức đã chuyển tuyến cao tốc quan trọng nối thủ đô với miền bắc thành đường một chiều nhằm đáp ứng lưu lượng phương tiện rời khỏi thành phố đang tăng mạnh.

Siêu thị tại khu vực phía bắc Tehran ghi nhận lượng khách tăng đột biến để tìm mua bánh mì và nước đóng chai. Tuy nhiên, nguồn cung đang hạn chế và một số mặt hàng nhu cầu cao, như bánh mì, trứng, nước đóng chai và sữa tại nhiều cửa hàng không còn để bán.