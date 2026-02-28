Lại Lý Huynh vào chung kết giải cờ tướng hàng đầu Trung Quôc

(VTC News) -

Kỳ thủ số một Việt Nam Lại Lý Huynh tiếp tục khẳng định đẳng cấp khi giành quyền vào chung kết Giải cờ tướng Ngũ Dương Bôi lần thứ 32 năm 2026 tổ chức tại Quảng Châu (Trung Quốc).

Ở bán kết, Lại Lý Huynh chạm trán cao thủ chủ nhà Triệu Phàn Vĩ của chủ nhà Trung Quốc. Trong ván lượt đi, anh triển khai thế trận Quá Cung Pháo, chủ động kiểm soát cục diện ngay từ khai cuộc và từng bước siết chặt thế trận, trước khi giành chiến thắng quan trọng.

Sang ván lượt về tối 28/2, trước áp lực lớn từ khán giả và đối phương, kỳ thủ Việt Nam chọn lối chơi chắc chắn, giữ ưu thế và cầm hòa thành công để đoạt vé vào chung kết.

Lại Lý Huynh thắng Triệu Phàn Vĩ

Trên nền tảng Thiên Thiên Tượng Kỳ, cuộc so tài giữa Lại Lý Huynh và Triệu Phàn Vĩ có thời điểm thu hút tới 31.000 lượt xem trực tiếp, vượt xa trận bán kết nội bộ Trung Quốc diễn ra cùng giờ.

Nếu đăng quang, Lại Lý Huynh sẽ bỏ túi 300.000 tệ, tương đương hơn 1,1 tỷ đồng. Ở chung kết, anh đối đầu Trình Vũ Đông, “Tiểu Hứa Ngân Xuyên”, trong trận đấu được chờ đợi nhất giải, diễn ra ngày 1/3.

Năm ngoái, kỳ thủ Lại Lý Huynh tạo nên cột mốc lịch sử khi đánh bại Doãn Thăng (Trung Quốc) ở chung kết nội dung cờ tiêu chuẩn nam, qua đó đăng quang giải cờ tướng vô địch thế giới 2025. Đây là lần đầu tiên cờ tướng Việt Nam vô địch thế giới ở nội dung cờ tiêu chuẩn nam – sân chơi vốn do các kỳ thủ Trung Quốc thống trị. Chức vô địch này của Lại Lý Huynh khiến làng cờ Trung Quốc sửng sốt.

Ở Ngũ Dương Bôi 2026, Lại Lý Huynh được đặc cách vào thẳng vòng chung kết. Vòng chung kết Ngũ Dương Bôi 2026 diễn ra từ ngày 25/2 đến 1/3 tại Công viên Văn hóa Quảng Châu (Quảng Châu, Trung Quốc).

Ngũ Dương Bôi là giải đấu cờ tướng danh giá của Trung Quốc do các kỳ thủ Dương Quan Lân, Hồ Vinh Hoa và Liễu Đại Hoa sáng lập. Giải ra đời vào tháng 1/1981 tại quận Lệ Loan, thành phố Quảng Châu (Trung Quốc). Theo Baidu đây là giải cờ tướng có tiêu chuẩn và ngưỡng tham dự cao nhất Trung Quốc, từng được giới chuyên môn ca ngợi là “giải đấu số một của làng cờ tướng Trung Quốc”. Kỳ thủ vô địch năm 2025 là Tào Nham Lỗi.