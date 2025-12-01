XSMB 1/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 1/12/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 1/12. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 1/12/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 2 ngày 1/12 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 2 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 2 ngày 1/12/2025

Tra cứu KQXS các kỳ trước

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: XSMB được tổ chức bởi đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Đài Quảng Ninh (XSQN) phụ trách kỳ quay XSMB.

- Thứ Tư: XSMB được thực hiện dưới sự điều hành của đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: Đài Hà Nội (XSHN) quay thưởng XSMB như thường lệ.

- Thứ Sáu: XSMB diễn ra do đài Hải Phòng (XSHP) đảm nhiệm.

- Thứ Bảy: Đài Nam Định (XSNĐ) phụ trách quay XSMB.

Chủ Nhật: XSMB được đài Thái Bình (XSTB) tổ chức mở thưởng.

Thời gian quay thưởng của XSMT, XSMB, XSMN

Để người chơi dễ dàng theo dõi kết quả xổ số ba miền mà không bị gián đoạn, Nhà nước đã quy định thời gian quay thưởng cụ thể cho từng miền:

- Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ quay sớm nhất từ 16h15 đến 16h35 mỗi ngày. Ngay sau khi quay xong, kết quả từng giải sẽ được công bố, giúp người chơi nắm thông tin nhanh chóng.

- Xổ số miền Trung (XSMT) diễn ra từ 17h15 đến 17h35, với kết quả từng giải cũng được công bố ngay sau khi quay.

- Xổ số miền Bắc (XSMB) là kỳ quay cuối trong ngày, từ 18h15 đến 18h35, thu hút nhiều sự quan tâm của người chơi vì hy vọng trúng thưởng cao.

- Người chơi cần lưu ý chỉ dò kết quả tại đài mà mình mua vé, ví dụ vé miền Trung không tra cứu tại bảng XSMB.

Điều kiện lĩnh thưởng XSMB

- Khi trúng xổ số miền Bắc, người chơi có thể trực tiếp đến Công ty Xổ số phát hành vé để nhận thưởng. Tờ vé phải còn nguyên trạng, không rách, tẩy xóa hay chắp vá và được lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành. Quá thời hạn này, vé sẽ mất giá trị.

- Đối với các giải từ 10 triệu đồng trở lên, người trúng giải sẽ chịu thuế thu nhập cá nhân 10% trên tổng giá trị giải thưởng theo quy định.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.