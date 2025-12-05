XSMB 5/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 5/12/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 5/12. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 5/12/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 6 ngày 5/12 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 6 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 6 ngày 5/12/2025

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 3/12/2025. Xem lại KQXSMB ngày 3/12/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 3/12/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh (XSBN).

XSMB 3/12, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 3/12/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 2/12/2025. Xem lại KQXSMB ngày 2/12/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 2/12/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh (XSQN).

XSMB 2/12, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 2/12/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 1/12/2025. Xem lại KQXSMB ngày 1/12/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 1/12/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 1/12, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 1/12/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 30/11/2025. Xem lại KQXSMB ngày 30/11/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 30/11/2025, xem trực tiếp XSMB chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình (XSTB).

XSMB 30/11, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 30/11/2025.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc sẽ tổ chức do đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Đài Quảng Ninh (XSQN) sẽ phụ trách kỳ quay xổ số miền Bắ.

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc sẽ thực hiện bởi sự điều hành của đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: Đài Hà Nội (XSHN) sẽ quay thưởng xổ số miền Bắc như thường lệ.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Bắc sẽ diễn ra do đài Hải Phòng (XSHP) đảm nhiệm.

- Thứ Bảy: Đài Nam Định (XSNĐ) sẽ phụ trách quay xổ số miền Bắc.

Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc sẽ đài Thái Bình (XSTB) tiến hành tổ chức mở thưởng.

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng XSMB

- Vé trúng XSMB có thời hạn lĩnh thưởng tối đa 30 ngày kể từ ngày quay số. Sau thời gian này, vé sẽ mất giá trị và không còn được chi trả.

- Khi người chơi nộp yêu cầu lĩnh thưởng hợp lệ, Công ty Xổ số kiến thiết miền Bắc sẽ thực hiện trả thưởng trong vòng 5 ngày làm việc. Tuy nhiên, đơn vị thường cố gắng hoàn tất thủ tục sớm hơn để đảm bảo quyền lợi.

- Quy trình trả thưởng XSMB được thực hiện minh bạch, nhanh chóng và chính xác, giúp người trúng thưởng nhận giải thuận tiện mà không gặp trở ngại.

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMB

Để nhận thưởng XSMB, vé trúng cần đáp ứng các điều kiện sau:

- Vé phát hành bởi công ty XSMB: Chỉ những tờ vé do Công ty Xổ số kiến thiết miền Bắc phát hành, thông tin rõ ràng và hợp lệ mới được chấp nhận.

- Số trên vé trùng với kết quả: Các con số dự thưởng trên vé phải khớp với kết quả quay thưởng XSMB công bố.

- Vé còn nguyên vẹn: Vé phải giữ nguyên hình dạng, không rách, tẩy xóa, sửa chữa hay hư hại, đảm bảo tình trạng ban đầu khi phát hành.

- Lĩnh thưởng trong 30 ngày: Vé phải được nhận giải trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng, sau thời hạn này sẽ mất hiệu lực.

- Không thuộc tranh chấp hay khiếu nại: Vé phải không nằm trong các trường hợp tranh chấp hoặc khiếu nại; mọi vấn đề pháp lý liên quan phải được giải quyết trước khi chi trả giải thưởng.

