Hà Nội: Phố 8 làn gắn biển 7 năm vẫn là đường cụt

Dự án dang dở kéo dài khiến nhiều người dân sống quanh khu vực không khỏi ngao ngán. Ông P.V.L. (58 tuổi, sống gần nút cuối tuyến) cho biết, gia đình ông đã chờ đợi việc giải phóng mặt bằng nhiều năm nhưng dự án vẫn đứng im. “Nhà tôi nhìn ra đường rộng thênh thang mà xe chẳng mấy khi qua lại. Họ làm xong gần hết rồi, chỉ còn đoạn cuối vướng vài hộ, thế mà hơn chục năm nay vẫn chưa nhúc nhích”, ông L. chia sẻ.