XSMN 11/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 11/12/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 5 ngày 11/12. Tường thuật xổ số thứ 5. KQXS mới nhất hôm nay ngày 11/12/2025 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 5 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 5 ngày 11/12 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 5 ngày 11/12/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 5

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: XSMN sẽ được quay thưởng do ba đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Do ba đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) sẽ thực hiện quay số XSMN.

- Thứ Tư: XSMN sẽ được tiến hành quay do ba đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Do ba đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) sẽ đảm nhận việc quay thưởng XSMN.

- Thứ Sáu: XSMN sẽ được mở thưởng do ba đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Do bốn đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP) sẽ thực hiện quay số XSMN.

- Chủ Nhật: XSMN sẽ được quay do ba đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Cơ cấu giải thưởng XSMN

- Giải đặc biệt dành cho vé trùng cả 6 số, chỉ có 1 giải và trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất gồm 10 giải, người trúng đủ 5 số sẽ nhận 30 triệu đồng cho mỗi giải.

- Giải nhì cũng trúng 5 số nhưng có giá trị thấp hơn, gồm 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba có 20 giải, mỗi giải thưởng 10 triệu đồng cho vé trùng 5 số.

- Giải tư gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- Giải năm có 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng dành cho vé trúng 4 số.

- Giải sáu với 300 giải, mỗi giải 400.000 đồng dành cho vé trùng 4 số.

- Giải bảy gồm 1.000 giải, mỗi giải 200.000 đồng cho vé trúng 3 số.

- Giải tám là giải có số lượng lớn nhất với 10.000 giải, mỗi giải 100.000 đồng cho vé trùng 2 số.

Ngoài các giải chính, còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt dành cho vé trùng 5 số cuối của giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích dành cho vé chỉ sai duy nhất 1 số ở bất kỳ vị trí nào so với giải đặc biệt (trừ hàng trăm ngàn), mỗi giải nhận 6 triệu đồng.

Đổi vé số trúng thưởng ở đâu?

- Người trúng thưởng có thể lựa chọn đổi vé tại đại lý vé số gần nhất hoặc đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết. Đây là hai hình thức nhận thưởng phổ biến và phù hợp với từng nhu cầu khác nhau của người chơi.

- Việc đổi thưởng tại đại lý địa phương mang lại sự tiện lợi và nhanh chóng. Tuy nhiên, người trúng sẽ phải trả một khoản phí hoa hồng cho đại lý, thường nằm trong mức 0,5% đến 1% tùy từng khu vực và giá trị giải thưởng.

- Nếu đến công ty xổ số kiến thiết phát hành tờ vé, người trúng sẽ nhận đầy đủ số tiền thưởng sau khi trừ thuế theo quy định (nếu có). Đặc biệt, hình thức này không phát sinh phí giao dịch, giúp người chơi an tâm hơn, nhất là với những giải có giá trị cao.

