XSMN 9/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 9/12/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 3 ngày 9/12. Tường thuật xổ số thứ 3. KQXS mới nhất hôm nay ngày 9/12/2025 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 3 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 3 ngày 9/12 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 3 ngày 9/12/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 3

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được tổ chức quay số do ba đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Quay thưởng xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được ba đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) quay số.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được tiến hành quay số do ba đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Do ba đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) sẽ được quay xổ số miền Nam (XSMN).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được quay do 3 đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Do bốn đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP) sẽ được quay xổ số miền Nam (XSMN).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được quay do ba đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Lưu ý về thời gian đổi thưởng và nhận thưởng XSMN

- Người trúng thưởng cần chú ý thời hạn nhận giải, phải đến trực tiếp Công ty XSKT hoặc các đại lý ủy quyền trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả để làm thủ tục lĩnh thưởng.

- Về phía Công ty XSKT, đơn vị này có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân của người trúng giải và chi trả đầy đủ số tiền thưởng trong thời gian tối đa 5 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu lĩnh thưởng.

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) nhanh chóng, chính xác nhất

- Kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) được quay thưởng bởi các công ty xổ số kiến thiết và phát sóng trực tiếp trên các đài truyền hình địa phương, thường bắt đầu lúc 17h15 mỗi ngày. Đây là khung giờ quen thuộc, giúp người chơi theo dõi kết quả một cách nhanh chóng và tiện lợi.

- Bên cạnh đó, người chơi cũng có thể nhận kết quả XSMT qua hình thức nhắn tin đến tổng đài, nhưng phương thức này sẽ phát sinh chi phí.

- Nếu muốn cập nhật kết quả nhanh chóng, chính xác mà không tốn phí, bạn có thể truy cập trang web chính thức vtcnews.vn. Đây là nguồn tin đáng tin cậy, giúp bạn theo dõi xổ số miền Trung hàng ngày hoàn toàn miễn phí

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.