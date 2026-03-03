Giá hoa tươi tăng mạnh trong ngày rằm tháng Giêng

(VTC News) -

Ngay từ sáng sớm, tại các chợ như Thanh Hà, Hàng Bè (phường Hoàn Kiếm), Yên Phụ (phường Hồng Hà)…đã nhộn nhịp người đến mua sắm, chuẩn bị cho rằm tháng Giêng - ngày rằm đầu tiên của năm mới. Theo quan niệm dân gian, “cúng cả năm không bằng cúng rằm tháng Giêng” nên nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao.

Hoa tươi là mặt hàng được tiêu thụ mạnh nhất trong dịp này, kéo theo giá bán tăng đáng kể so với ngày thường. Nhiều loại hoa thậm chí giữ mức cao tương đương thời điểm Tết Nguyên đán vừa qua.

Chị Thảo, tiểu thương tại chợ Hàng Bè, cho biết người mua vẫn ưu tiên các loại hoa truyền thống như cúc vàng, lay ơn, huệ trắng vì mang ý nghĩa trang nghiêm, phù hợp không gian thờ cúng. Hiện giá cúc loại bó 10 bông dao động 120.000 - 150.000 đồng, cao gấp đôi ngày thường; lay ơn loại đẹp được bán với giá 25.000 - 35.000 đồng/cành. Riêng hoa ly có mức giá khá chênh lệch, từ 120.000 đến 300.000 đồng/bó 5 - 10 cành, tùy loại, số lượng nụ và độ nở.

Hoa bưởi đầu mùa cũng được nhiều khách tìm mua để dâng lễ. Giá bán hiện ở mức 100.000 đồng/lạng, cao gấp đôi so với thời điểm chính vụ.

Bên cạnh hoa lẻ, các đĩa hoa lễ làm sẵn cũng được nhiều người lựa chọn. Tùy kích thước và loại hoa kết hợp, giá bán dao động từ 150.000 đến 300.000 đồng/đĩa.

Chị Thắm cho biết, chỉ trong buổi sáng đã có khoảng 50 đĩa hoa lễ được khách đặt trước. Do rằm tháng Giêng năm nay trùng vào đầu tuần, nhiều người tranh thủ mua sớm để kịp thắp hương rồi quay lại công việc nên cửa hàng phải liên tục chuẩn bị, đóng sẵn từng túi để khách đến là có thể mang đi ngay.

Tại chợ Hàng Bè, mặt hàng gà cúng cũng được tiêu thụ mạnh, sức mua sôi động không kém dịp Tết Nguyên đán.

Giá gà cúng tạo dáng “ngậm cánh tiên” dao động 500.000 - 600.000 đồng/con (trọng lượng 1,8 - 2 kg). Chim quay được bán từ 100.000 đồng/con. Gà sống có giá khoảng 170.000 - 200.000 đồng/kg, giảm nhẹ so với thời điểm cận Tết Nguyên đán. Trong khi đó, thịt lợn và thịt bò nhìn chung ít biến động. Ba chỉ, sườn lợn ở mức 200.000 - 220.000 đồng/kg; các loại bò ngon như bắp hoa, thăn dao động chủ yếu 320.000 - 450.000 đồng/kg.

Chị Hoàng Dung, chủ cửa hàng chuyên bán gà lễ tại chợ Hàng Bè, cho biết những ngày cận rằm tháng Giêng, đầu bếp phải bắt đầu công việc từ 2h sáng.

Do rằm tháng Giêng năm nay rơi vào thứ Ba nwn lượng đơn đặt hàng qua mạng tăng mạnh. Các cửa hàng gà cúng tại chợ Hàng Bè tất bật chuẩn bị, đóng gói và giao hàng kịp thời cho khách.

Lực lượng shipper ra vào liên tục, khiến khu chợ càng thêm nhộn nhịp, sôi động.

"Chỉ trong buổi sáng đã giao hơn 10 đơn và dự kiến đến trưa có thể lên tới 20 - 30 đơn", một shipper nói.