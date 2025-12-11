Giá cả tăng, người dùng 'khó tính', DN chật vật vì giỏ hàng Tết 2026 nhỏ lại

(VTC News) -

Theo ông Phan Văn Dũng, Phó Tổng giám đốc Vissan, năm nay công ty giành 850 tỷ đồng để đáp ứng nhu cầu hàng hóa dịp Tết, với sản lượng thực phẩm tươi sống dự kiến 850 tấn và thực phẩm chế biến sẵn là 3.500 tấn, tăng khoảng 8% so với năm trước.

Tuy nhiên giá nguyên liệu đầu vào tăng cao đã khiến Vissan phải đối mặt với nhiều khó khăn trong việc duy trì nguồn cung ổn định.

Doanh nghiệp tăng cường sản xuất hàng Tết.

Không chỉ vậy, dự báo giá heo hơi sẽ tiếp tục tăng trong những tháng cuối năm, gây áp lực lớn lên các doanh nghiệp trong ngành thực phẩm chế biến sẵn.

Tuy nhiên, để giữ sức mua, Vissan phải áp dụng nhiều chiến lược để giảm bớt tác động tiêu cực. Một trong những biện pháp quan trọng là các chương trình khuyến mãi và giảm giá sâu trong khi chi phí sản xuất tăng.

Hiện tại, Vissan đang áp dụng giảm giá từ 30-40% cho một số mặt hàng thực phẩm chế biến sẵn và 20-25% cho thực phẩm tươi sống vào cuối tuần. Công ty cũng giảm giá thêm từ 2.000-5.000 đồng cho một số mặt hàng thịt tươi sống trong các ngày cao điểm Tết.

Đây là một trong những cách mà Vissan đang áp dụng để duy trì sức mua, chia sẻ với người tiêu dùng, cũng là cách giúp doanh nghiệp giữ lợi nhuận, đáp ứng nhu cầu mua sắm mùa Tết.

Bà Lê Thị Hải Yến, Giám đốc Trade marketing ngành hàng chăm sóc nhà cửa của Unilever, cho biết người tiêu dùng không giảm tần suất mua, nhưng giảm mạnh giá trị đơn hàng. Họ ưu tiên những sản phẩm đơn giản, ít rườm rà, mang tính tiện lợi cao.

Giỏ hàng Tết đã được bày bán tại các hệ thống siêu thị.

Theo bà Yến, một nghiên cứu khảo sát về hộ gia đình gần đây cho thấy cứ 5 hộ sẽ có 1 hộ nói gặp khó khăn trong chi tiêu gia đình. Họ chi tiêu có chọn lọc, kể cả trong dịp Tết 2026.

Mỗi quyết định mua là một lựa chọn được cân nhắc của người dùng. Điều này đặt doanh nghiệp (DN) vào rủi ro nếu vẫn tiếp tục sản xuất theo mô hình hàng Tết phải lớn, phải nhiều, phải cầu kỳ.

Cùng quan điểm, ông Lâm Hoàng Quân - Chuyên gia của Tổ chức Chứng nhận - Giám định - Kiểm nghiệm SGS Việt Nam, cho biết người tiêu dùng ngày càng khắt khe trong mua sắm, kể cả hàng Tết.

“Họ chỉ mất 5-6 giây để đánh giá một mặt hàng trên kệ Tết hoặc trên sàn thương mại điện tử. Trong bối cảnh thị trường tràn ngập hàng giả, hàng mập mờ nguồn gốc, thì minh bạch chất lượng trở thành điều kiện tối thiểu để doanh nghiệp tồn tại”, ông Quân nói.

Ở góc độ quản trị, nỗi lo của DN không chỉ chi phí tăng, người tiêu dùng thay đổi thói quen chi tiêu, mà còn chính sách thuế, hóa đơn, bảo hiểm. Bà Nguyễn Thị Cẩm Chi - Giám đốc Khối Tư vấn Phát triển bền vững MCG Management Consulting - nhận xét không ít DN cảm thấy áp lực khi phải hoàn thiện hồ sơ thuế đúng chuẩn.

Nhưng theo bà Cẩm Chi, trong quá trình tư vấn, bà nhận thấy tỷ lệ hao hụt, hư hỏng, sản xuất dư, tồn kho chết… ở mức 2 con số, đủ để thổi bay lợi nhuận trước thuế.

Bà đưa ra 8 loại lãng phí làm giảm lợi nhuận là hàng lỗi, sản xuất dư, chờ đợi, lãng phí nhân lực, vận chuyển, tồn kho, động tác thừa, gia công thừa.

Minh bạch sản phẩm, yếu tố quyết định đến tâm lý mua hàng của người tiêu dùng.

Ngoài ra, DN cần thận trọng vì càng nhiều kênh, vốn càng bị dàn trải. Bán vào siêu thị, cửa hàng tiện lợi đi kèm thời gian thanh toán 30-90 ngày và chi phí trưng bày, khuyến mãi. Đẩy mạnh thương mại điện tử lại tốn ngân sách quảng cáo, phí nền tảng, chiết khấu cho KOL. Nếu không tính kỹ vòng quay vốn của từng kênh, rất dễ rơi vào cảnh “hết hàng vì hết tiền”.

Ông Lâm Hoàng Quân phân tích thêm, trong bối cảnh thị trường đầy rẫy hàng giả và gian lận nhãn mác, chỉ DN nào chứng minh được sự minh bạch mới giữ được niềm tin của khách hàng. Tết là mùa rủi ro cao, nên từng lô hàng phải được xem như một “bài kiểm tra” về trách nhiệm và uy tín.

Nếu DN biến bốn trụ cột thuế, chi phí, đa kênh, dòng tiền thành thói quen hằng ngày, thì áp lực mùa Tết không còn là nỗi lo, mà trở thành cơ hội để bứt phá.