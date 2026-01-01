Đón năm mới 2026 rộn ràng niềm vui cùng Vietjet ở độ cao 10.000 mét

(VTC News) -

Trong không khí rộn ràng của những giờ phút cuối cùng năm 2025 và đón chào năm mới 2026, Vietjet mang đến cho hành khách không chỉ những món quà thiết thực mà còn một trải nghiệm giàu cảm xúc ngay giữa tầng mây.

Ở độ cao 10.000 mét, hành trình đón năm mới trở thành khoảnh khắc để mỗi hành khách nhìn lại chặng đường đã qua và sẵn sàng cho một năm mới đầy năng lượng tích cực.

Không khí lễ hội lan tỏa khắp máy bay với những giai điệu vui tươi và các màn trình diễn sôi động từ phi hành đoàn Vietjet. Trong sắc đỏ Vietjet rực rỡ, các tiếp viên mang đến nguồn năng lượng tươi mới, góp phần tạo nên khởi đầu hứng khởi cho “bữa tiệc khai xuân” ở độ cao 10.000 mét.

Phi hành đoàn còn đặc biệt chuẩn bị những tấm thiệp xinh xắn, đáng yêu để hành khách viết những lời cảm ơn chân thành ý nghĩa cho gia đình, người thân, bạn bè hay chính bản thân mình sau một năm đầy nỗ lực.

Chị Ngọc Anh, một hành khách trên chuyến bay, chia sẻ: “Thông thường chúng ta hay dành lời tri ân cho người thân, bạn bè, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được nhắc để nhìn lại chính mình. Một trải nghiệm thật sự ấm áp và đáng nhớ."

Vietjet còn dành tặng hành khách những món quà ý nghĩa để “khai xuân” đầy tinh tế. Mỗi hành khách đều nhận được voucher xe công nghệ để hành trình về nhà thêm suôn sẻ, cùng bộ lịch bàn 2026 như người bạn đồng hành nhắc nhở về những kế hoạch và điểm đến rực rỡ trong tương lai.

Hành trình chào năm mới 2026 mới chỉ là sự khởi đầu. Những chuyến bay mang sắc màu lễ hội sẽ tiếp tục kết nối những điểm đến, gắn kết những tâm hồn và lan tỏa tinh thần nhân văn trên toàn mạng bay trong nước và quốc tế.