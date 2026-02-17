Những động lực giúp Việt Nam tăng trưởng 2 con số năm 2026

(VTC News) -

Ông Dominic Scriven, Chủ tịch Dragon Capital, nhận định mục tiêu tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt từ 10% là chỉ tiêu khá tham vọng. Nhưng với gần 30 năm sống và đầu tư ở Việt Nam, ông nhìn thấy quyết tâm cùng các giải pháp cụ thể được Chính phủ đưa ra và tin rằng Việt Nam sẽ làm được.

Đồng thời, ông chỉ rõ những tiềm năng, động lực giúp Việt Nam hoàn thành mục tiêu này trong 2026 cũng như giai đoạn 5 năm tới.

Ông phân tích, hiện Việt Nam có khoảng 5 triệu hộ, nhưng đóng góp vào tăng trưởng nhiều năm qua là "chưa chính thức". Chính phủ đang thúc đẩy quá trình “chính thức hóa” khu vực này, trong đó đáng chú ý là chuyển từ thuế khoán sang thuế kê khai, nhằm minh bạch hoạt động, mở rộng nguồn thu và ghi nhận đầy đủ đóng góp vào GDP.

"Nhiều hộ kinh doanh quy mô nhỏ nhưng hoạt động rất bài bản, chuyên nghiệp và có đóng góp thực chất cho nền kinh tế. Với sự dịch chuyển của hộ kinh doanh cá thể, chúng tôi đánh giá trong 3 năm tới, nhóm này sẽ đóng góp khoảng 1% GDP/năm. Cho nên theo tôi, chỉ tiêu tăng trưởng GDP 10% là khả thi", ông Dominic Scriven nêu quan điểm.

Chuyên gia nước ngoài tin Việt Nam đủ tiềm năng để tăng trưởng 2 con số năm 2026. (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, một động lực hỗ trợ tăng trưởng rất lớn nữa là đầu tư công. Ông Dominic Scriven tính toán tỷ trọng đầu tư hiện tương đương 150 tỷ USD. Trong đó 25 tỷ USD là của đầu tư công, 25 tỷ USD của FDI và 100 tỷ USD của kinh tế tư nhân.

"Chìa khóa lớn là của đầu tư công, chúng ta đã thấy rõ mục tiêu đầu tư công kéo đầu tư tư. Đầu tư công sẽ đạt 25-30 tỷ USD giai đoạn 2025-2026 và tăng tiếp trong những năm tới. Hiện các doanh nghiệp tư nhân đang đầu tư rất mạnh mẽ vào hạ tầng. Đây là chìa khóa tăng trưởng", ông Dominic Scriven nói thêm.

Chuyên gia này cho rằng 2025 là năm kinh tế Việt Nam phục hồi ấn tượng sau nhiều năm khó khăn từ đại dịch COVID-19. Đặc biệt, Nghị quyết 68 ra đời đang tạo sự hưng phấn, tạo niềm tin, khích lệ sự phục hồi, vươn lên mạnh mẽ với khu vực kinh tế tư nhân.

Ông Dominic Scriven nhấn mạnh "khá ngạc nhiên" là xuất khẩu của Việt Nam năm 2025 tăng rất tốt, dù ngay từ đầu năm đã bị tác động liên quan đến chính sách thuế đối ứng mà Mỹ đưa ra.

Cùng với đó, chính sách tiền tệ ổn định. Thị trường chứng khoán Việt Nam cũng đã được nâng hạn thị trường mới nổi; khiến sau mấy năm trầm lắng, thị trường Việt Nam năm 2025 tăng trưởng mạnh nhất châu Á. Dragon Capital thống kê lợi nhuận của 1.500 doanh nghiệp niêm yết đều tăng trưởng ổn định. Điều này thể hiện ở sự phục hồi không chỉ ở doanh nghiệp lớn mà còn doanh nghiệp nhỏ.

"Kinh tế Việt Nam năm 2026, theo nhận xét của Dragon Capital là khá thuận lợi với doanh nghiệp. Nhìn thực tế tăng trưởng hiện nay, chúng tôi tính lợi nhuận doanh nghiệp năm 2026 sẽ đạt khoảng 16-20%.

Với năm 2025, nhóm phân tích của chúng tôi đang nâng dự báo lợi nhuận của các doanh nghiệp lên. Đầu năm dự kiến lợi nhuận tăng 15%, nhưng tình hình hiện tại, chúng tôi dự kiến các doanh nghiệp niêm yết có lợi nhuận đạt 20%", Chủ tịch Dragon Capital lạc quan.

Trong khi đó, ông Ted Osius, cựu Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, hiện là Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Giám đốc điều hành khu vực của Hội đồng Kinh doanh Mỹ-ASEAN (USABC), đánh giá Việt Nam đang nổi lên như một điểm sáng tăng trưởng của châu Á. Dẫn các nghiên cứu và nhận định của giới đầu tư quốc tế, ông cho rằng Việt Nam có tiềm năng vươn lên nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới trong vòng hai thập kỷ tới.

Cũng theo ông Ted Osius, đà tăng trưởng của Việt Nam được nâng đỡ bởi nhiều trụ cột cùng lúc, bao gồm: FDI, đầu tư công và khả năng phục hồi của ngành sản xuất. Việt Nam duy trì định hướng tăng trưởng hướng xuất khẩu, công nghiệp hóa, đồng thời sở hữu môi trường chính trị ổn định, Chính phủ cam kết đổi mới sáng tạo và lực lượng lao động trẻ, cần cù. Những yếu tố này tạo nền tảng thuận lợi cho thương mại và đầu tư trong dài hạn.

Bước sang năm 2026, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng tối thiểu 10%/năm cho giai đoạn 2026 - 2030, GDP bình quân đầu người đạt 8.500 USD vào năm 2030. Đây là mục tiêu tham vọng nhưng có cơ sở, nếu Việt Nam giải được “bài toán bản lề” về vốn, hạ tầng, và năng lượng sạch.

"Triển vọng chung vẫn khá tích cực song năm 2026 sẽ là giai đoạn Việt Nam được đánh giá nhiều hơn về năng lực thực thi. Kỳ vọng tăng trưởng vẫn ở mức cao, nhưng để duy trì được đà này, việc xử lý các điểm nghẽn về hạ tầng, năng lượng và nhân lực sẽ đóng vai trò quyết định", ông Mickaël cho biết.

Ông cũng cho rằng từ góc độ đầu tư, môi trường sẽ ngày càng chọn lọc hơn, khi dòng vốn FDI tập trung vào các dự án có độ phức tạp cao, đòi hỏi nguồn điện ổn định, quản trị tốt và đáp ứng các tiêu chuẩn ESG (môi trường, xã hội và quản trị).

Theo ông, để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số, Việt Nam cần đi đầu trong các công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo, điện toán lượng tử và công nghệ sinh học. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý về những thách thức hiện hữu, đặc biệt là bài toán năng lượng.

Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong 2026 và giai đoạn 5 năm tới. (Ảnh minh họa)

Cũng nêu rõ những động lực giúp kinh tế Việt Nam tăng trưởng, TS Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Vietnam, cho rằng đầu tư tư nhân được xem là “ngôi sao hy vọng” cho năm 2026.

“Đầu tư tư nhân năm 2025 đã gây ấn tượng thông qua số lượng doanh nghiệp được thành lập mới, số lượng dự án được khởi công mới với số lượng các doanh nghiệp lớn, nhỏ trên cả nước tham gia. Những nỗ lực cải cách về thể chế kinh doanh, cải thiện về pháp lý, tháo gỡ những điểm nghẽn hiện nay sẽ giúp cho chúng ta kỳ vọng đầu tư tư nhân tiếp tục được gia tăng mạnh mẽ, đóng góp tích cực cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số”, ông Bình nói.

Nghị quyết số 68 ban hành ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị đã xác lập vị thế của kinh tế tư nhân là chủ thể dẫn dắt sự thay đổi trong kỷ nguyên số và xanh, hướng tới mục tiêu đóng góp 55% GDP quốc gia vào năm 2030. Tư duy cốt lõi của Nghị quyết là giải phóng tối đa, khơi thông mọi điểm nghẽn để tạo ra một môi trường kinh doanh minh bạch, nơi niềm tin của doanh nhân được bảo vệ bằng những cam kết pháp lý cao nhất.

Nghị quyết 68 đã thực hiện một bước bứt phá lịch sử khi chủ trương mở rộng cánh cửa cho kinh tế tư nhân tham gia vào mọi lĩnh vực. Nhà nước áp dụng cơ chế đặt hàng và chỉ định thầu đối với các dự án trọng điểm như đường sắt tốc độ cao, công nghiệp bán dẫn, năng lượng sạch và hạ tầng số cho những tập đoàn tư nhân nội địa đủ năng lực. Cơ chế này không chỉ đơn thuần là giao việc mà là sự thiết lập một sân chơi công bằng thông qua các hợp đồng dài hạn và cơ chế chia sẻ rủi ro hợp lý giữa Nhà nước và tư nhân.

Động lực thứ hai theo ông Bình là tiêu dùng cá nhân với đóng góp rất quan trọng. Trong thời gian qua, tiêu dùng cá nhân của chúng ta tuy tiếp tục tăng trưởng nhưng chưa như kỳ vọng và vẫn còn dư địa để tăng nữa. Sang năm 2026, sự cải thiện về thu nhập chung của người dân chắc chắn sẽ giúp gia tăng tiêu dùng cá nhân.

Ông Bình cũng nhấn mạnh về vai trò của đầu tư công. Năm 2026, tổng vốn đầu tư công gần 995,4 nghìn tỷ, tăng 10,4% so với năm 2025 - một con số kỷ lục. Nếu chúng ta quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công với tốc độ cao thì sẽ giúp Việt Nam đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Ngoài ra, Việt Nam tiếp tục thu hút mạnh dòng vốn FDI, không chỉ ở vốn đăng ký mà cả vốn thực hiện và vốn bổ sung. Nhiều nhà đầu tư nước ngoài đẩy mạnh M&A để tham gia sâu hơn vào thị trường nội địa. Nền tảng hội nhập với 17 FTA, trong đó có nhiều FTA thế hệ mới, củng cố thêm nội lực kinh tế. Đây cũng là động lực để kinh tế Việt Nam phát triển.

Tuy nhiên, ông Bình cũng khuyến cáo về yếu tố khách quan, đó là thị trường quốc tế, bởi vì nền kinh tế của chúng ta có độ mở rất lớn. Năm 2025, tăng trưởng vượt 8% một phần nhờ vào sự hồi phục của kinh tế toàn cầu, giúp Việt Nam đạt tổng kim ngạch xuất khẩu kỷ lục với hơn 930 tỷ USD. Năm 2026, để đạt tổng kim ngạch xuất khẩu cao thì cũng phải phụ thuộc vào yếu tố toàn cầu.

"Ở thời điểm hiện tại và theo quan sát, đánh giá, dự báo của các tổ chức quốc tế thì sự phục hồi của kinh tế toàn cầu đang trong xu hướng tương đối tích cực. Vì thế, kinh tế Việt Nam có thể đối diện nhiều thuận lợi để phát triển", TS Lê Duy Bình nói.