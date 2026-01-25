Đóng

Giải pháp chiến lược đảm bảo tăng trưởng kinh tế hai con số

Yêu cầu tăng trưởng kinh tế hai con số, bền vững và cấp bách, là điều kiện then chốt để hoàn thành các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và 2045.

Cao Lý
