Xu hướng chuyển dịch và sự bùng nổ của xe điện

(VTC News) -

Sự chuyển dịch từ xe động cơ đốt trong sang xe điện tại Việt Nam đã diễn ra với tốc độ nhanh hơn nhiều so với các dự báo trước đó.

Kết thúc năm 2025, doanh số xe điện toàn thị trường ghi nhận sự tăng trưởng đột phá, đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia có tốc độ phổ cập xe năng lượng sạch nhanh nhất khu vực. Sự bùng nổ này không còn chỉ nằm ở nhóm khách hàng tiên phong mà đã lan rộng ra toàn bộ thị trường đại chúng.

Điểm nhấn lớn nhất trong năm qua chính là việc các mẫu xe thuần điện liên tục chiếm giữ vị trí quán quân và á quân trong bảng xếp hạng các mẫu xe bán chạy nhất tháng và cả năm.

VF 3 và VF 5 là hai mẫu xe điện chiếm vị trí đứng đầu bảng xếp hạng các mẫu xe bán chạy nhất Việt Nam năm 2025.

Theo báo cáo tổng kết năm 2025, mẫu xe điện cỡ nhỏ VF 3 lập kỷ lục với hơn 44.500 xe bàn giao, trở thành mẫu xe bán chạy nhất thị trường ô tô Việt Nam. Xếp ngay sau đó là mẫu xe điện phân khúc A-SUV VF 5 với doanh số ấn tượng hơn 38.000 xe.

Bên cạnh sự bùng nổ của bộ đôi VF 3 và VF 5, danh sách các mẫu xe điện ghi dấu ấn trong năm qua còn có sự góp mặt của VF 6 và VF 7, những mẫu xe gầm cao cỡ B và C đang dần thay thế vị thế của các dòng xe xăng cùng tầm giá.

Việc VinFast sở hữu dải sản phẩm trải dài từ xe đô thị cỡ nhỏ đến các dòng SUV hạng sang như VF 8 và VF 9 là thế mạnh đưa hãng xe dần chiếm lĩnh thị phần.

Trong khi đó, các đơn vị kinh doanh vận tải cũng đóng góp đáng kể vào doanh số khi chuyển đổi hàng loạt sang các dòng xe điện chuyên dụng, biến xe xanh thành phương tiện vận chuyển công cộng chủ đạo trên đường phố.

Chi phí vận hành tối ưu là yếu tố then chốt giúp xe điện thu hút khách hàng.

Việc hai mẫu xe điện dẫn đầu toàn thị trường cho thấy sự thay đổi căn bản trong tư duy mua sắm của người Việt. Xe điện hiện nay không còn là phương tiện thứ hai để trải nghiệm công nghệ mà đã trở thành lựa chọn ưu tiên hàng đầu cho nhu cầu di chuyển chính của các gia đình, cá nhân hay các đơn vị kinh doanh vận tải.

Sự xuất hiện của các dòng xe điện giá rẻ, phù hợp với hạ tầng đô thị đã trực tiếp thay thế vị trí của các dòng xe hạng A và hạng B chạy xăng truyền thống.

Hạ tầng trạm sạc và chính sách hỗ trợ

Sự bùng nổ doanh số trong năm 2025 gắn liền với nỗ lực bao phủ mạng lưới hạ tầng trạm sạc. Với khoảng 150.000 cổng sạc hiện diện tại 34 tỉnh thành, rào cản về tâm lý lo ngại quãng đường di chuyển đã cơ bản được giải quyết.

Hệ thống trạm sạc dày đặc trên toàn quốc giúp xe điện phát triển nhanh hơn.

Việc các trạm sạc xuất hiện dày đặc tại các chung cư, bãi đỗ xe công cộng và dọc các tuyến quốc lộ đã tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dùng xe điện.

Bên cạnh hạ tầng, các chính sách ưu đãi về lệ phí trước bạ và thuế tiêu thụ đặc biệt tiếp tục đóng vai trò là đòn bẩy kinh tế quan trọng.

Chi phí lăn bánh và vận hành thực tế của xe điện hiện nay đang thấp hơn đáng kể so với xe xăng cùng phân khúc, đặc biệt là khi kết hợp với các gói thuê pin linh hoạt và chính sách miễn phí sạc pin của nhà sản xuất.

Điều này đặc biệt thu hút nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ vận tải vốn ưu tiên tính kinh tế hàng đầu.

Không chỉ dừng lại ở ô tô, xu hướng chuyển dịch sang xe điện còn ghi nhận sự tăng trưởng ở mảng xe máy điện.

Năm 2025, thị trường xe máy điện ghi nhận mức tăng trưởng hơn 470% so với năm trước, đưa dòng phương tiện này chiếm thị phần lớn thứ hai trên toàn quốc.