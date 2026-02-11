Vespa 946 phiên bản năm Ngựa ra mắt, giá dự kiến gần 500 triệu đồng

(VTC News) -

Thương hiệu xe máy danh tiếng đến từ Ý vừa chính thức giới thiệu phiên bản đặc biệt Vespa 946 Horse 2026 nhằm chào đón năm mới Bính Ngọ.

Đây là sản phẩm tiếp nối chuỗi thành công của các phiên bản con giáp trước đó như bản Thỏ (2023), Rồng (2024) và Rắn (2025). Với tinh thần độc bản và giá trị sưu tầm cao, mẫu xe này tiếp tục được sản xuất với số lượng giới hạn chỉ 888 chiếc trên toàn thế giới, khẳng định đẳng cấp của một tuyệt tác nghệ thuật chế tác thủ công.

Vespa 946 Horse 2026 mang màu sơn nâu trầm độc quyền kết hợp cùng các chi tiết mạ vàng sang trọng.

Ngoại thất của Vespa 946 Horse 2026 gây ấn tượng mạnh với lớp sơn màu nâu trầm độc quyền, mang hơi hướng cổ điển nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng hiện đại.

Xe được hoàn thiện tỉ mỉ bằng chất liệu da cao cấp và các chi tiết nhấn màu vàng tinh xảo. Sự xuất hiện của da trên tay nắm, bọc chân gương chiếu hậu với những đường chỉ khâu hình thoi tinh tế đã tạo nên một tổng thể hài hòa.

Điểm nhấn riêng biệt nằm ở phía dưới yên xe với biểu tượng hình móng ngựa, biểu tượng của sự may mắn và sức mạnh kết hợp cùng chữ cái viết tắt của thương hiệu được cách điệu đầy nghệ thuật.

Khung xe liền khối bằng thép phối hợp cùng các chi tiết bằng nhôm giúp tối ưu hóa trọng lượng.

Về mặt cấu trúc, xe vẫn trung thành với khung liền khối bằng thép, kết hợp cùng các bộ phận bằng nhôm như vành xe, tay lái, chắn bùn trước và đỡ gương để tối ưu hóa trọng lượng.

Cụm kẹp phanh mạ vàng giúp tăng tính thẩm mỹ và khẳng định giá trị của phiên bản giới hạn.

Hệ thống treo trước là dạng gắp đơn đi kèm lò xo cuộn, trong khi giảm xóc phía sau là dạng thủy lực có khả năng điều chỉnh tải trọng 5 cấp độ khác nhau.

Những trang bị này không chỉ giúp xe giữ được đường nét thiết kế mềm mại mà còn đảm bảo trải nghiệm vận hành ổn định và êm ái đặc trưng của dòng xe tay ga hạng sang.

Về khả năng vận hành, Vespa 946 Horse được trang bị động cơ xi-lanh đơn dung tích 125 phân khối. Để đảm bảo an toàn tối đa cho người sử dụng, hãng đã tích hợp hệ thống chống bó cứng phanh hai kênh cùng công nghệ kiểm soát lực kéo tiên tiến.

Yên xe bọc da thiết kế công phu mang lại vẻ ngoài lịch lãm cho mẫu xe tay ga hạng sang.

Hệ thống chiếu sáng hoàn toàn bằng công nghệ đèn đi-ốt phát quang và bảng đồng hồ hiển thị thông số dạng kỹ thuật số là những trang bị tiêu chuẩn, giúp nâng cao tính hiện đại và tiện dụng cho mẫu xe biểu tượng này.

Tại thị trường quốc tế, mẫu xe đang được niêm yết ở mức giá khoảng 14.400 USD. Tuy mức giá chính thức tại thị trường trong nước chưa được công bố, nhưng căn cứ vào mức giá của các phiên bản tiền nhiệm, giới chuyên môn dự báo mẫu xe này sẽ có giá tiệm cận ngưỡng 500 triệu đồng.

Hiện tại, một số đại lý đã bắt đầu nhận đặt hàng trước và dự kiến những chiếc xe đầu tiên sẽ cập bến Việt Nam ngay trong tháng 2 để phục vụ nhu cầu của giới sưu tầm.