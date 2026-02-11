(VTC News) -

Nga hôm 11/2 cho biết đã bắt giữ người thứ ba bị nghi liên quan đến vụ ám sát hụt Trung tướng Vladimir Alexeyev – quan chức cấp cao của Cơ quan Tình báo Quân đội Nga (GRU). Vụ ám sát xảy ra tuần trước tại Moskva. Giới chức Nga cáo buộc Ukraine đứng sau vụ việc, Kiev phủ nhận.

Tướng Alexeyev, Phó Tổng cục trưởng thứ nhất của GRU, bị bắn nhiều phát tại căn hộ ở Moskva. Ông được đưa vào bệnh viện, hiện vẫn tỉnh táo, theo truyền thông Nga.

Nga bắt giữ nghi phạm thứ ba trong vụ ám sát hụt tướng tình báo.

FSB xác định nghi phạm mới bị bắt là Pavel Vasin, 44 tuổi, con trai của Viktor Vasin – người đã bị bắt tại Moskva không lâu sau vụ nổ súng.

Ngoài hai cha con nhà Vasin, FSB cho biết nghi phạm trực tiếp nổ súng là Lyubomir Korba, một công dân Nga sinh tại Ukraine. Người này bị bắt giữ tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cuối tuần trước và đã bị dẫn độ về Nga.

Một nghi phạm khác bị cho là có liên quan đến âm mưu ám sát, Zinaida Serebritskaya, được cho là đã bỏ trốn sang Ukraine. Cảnh sát Nga đã phát lệnh truy nã đối với người này.

Theo FSB, Pavel Vasin bị cáo buộc đã cung cấp phương tiện cho cha mình và Korba để theo dõi mục tiêu, cũng như hỗ trợ lấy vũ khí từ kho cất giấu bí mật. Trong đoạn video thẩm vấn do FSB công bố, Vasin khai rằng anh ta được Korba tuyển mộ vào tháng 9 năm ngoái, thay mặt cho Cơ quan An ninh Ukraine (SBU).

“Tôi thực hiện các nhiệm vụ Korba giao liên quan đến thiết bị và chở ông ta đến những nơi ông ta yêu cầu", Vasin nói trong video.

FSB còn cáo buộc Vasin đã theo dõi hai sĩ quan quân đội cấp cao khác của Nga để chuẩn bị cho các vụ ám sát tiềm năng. Trong khi đó, cha của anh ta bị cho là đã thuê căn hộ cho Korba và cung cấp thẻ giao thông công cộng để hỗ trợ di chuyển.

Đầu tuần này, FSB tuyên bố Pavel Vasin có quốc tịch Ba Lan và cho rằng việc tuyển mộ ông này có sự hỗ trợ của cơ quan tình báo Ba Lan. Tuy nhiên, Ba Lan đã bác bỏ cáo buộc, gọi đây là “thông tin sai lệch quen thuộc”.

Vụ ám sát hụt tướng Alexeyev là diễn biến mới nhất trong chuỗi các vụ tấn công nhằm vào quan chức quân sự cấp cao của Nga trong thời gian gần đây. Kể từ tháng 12/2024, đã có ba tướng lĩnh thiệt mạng tại hoặc gần Moskva, trong đó vụ gần nhất xảy ra vào cuối năm ngoái.

Hiện chưa có bên nào nhận trách nhiệm về vụ nổ súng nhằm vào ông Alexeyev. Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha bác bỏ cáo buộc Kiev đứng sau vụ việc.