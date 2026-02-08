Nga bắt nghi phạm ám sát tướng tình báo đang lẩn trốn ở Dubai

(VTC News) -

Hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin từ Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết họ đã bắt giữ nghi phạm liên quan đến vụ ám sát hụt nhằm vào Trung tướng Vladimir Alekseyev - Phó Tổng Cục trưởng thứ nhất Tổng cục Tình báo Quốc phòng Nga (GRU).

Nghi phạm được xác định là Lyubomir Korba, sinh năm 1960 - người nhắm mục tiêu vào Trung tướng Vladimir Alekseyev.

Kẻ ám sát hụt tướng Nga đã bị bắt giữ. (Ảnh: TAAS)

Sau khi gây án, Korba rời khỏi lãnh thổ Nga và bị bắt giữ tại Dubai với sự hỗ trợ của chính quyền Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), trước khi bị bàn giao cho phía Nga để phục vụ điều tra. Theo FSB, Dubai sẽ thực hiện cuộc dẫn độ nghi phạm Korba về Nga.

Cùng với đó, FSB xác định hai đồng phạm trong vụ ám sát, bao gồm Viktor Vasin (66 tuổi) - công dân Nga bị bắt giữ tại Moskva và nghi phạm khác là Zinaida Serebritskaya (54 tuổi) bị cáo buộc bỏ trốn sang Ukraine ngay sau vụ tấn công.

Hôm 6/2, Trung tướng Vladimir Alekseyev bị bắn trọng thương tại Moskva. Ngay sau khi sự việc diễn ra, ông Alekseyev đã được đưa vào bệnh viện điều trị.

Vụ việc xảy ra chỉ một ngày sau khi các đoàn đàm phán của Nga, Ukraine và Mỹ kết thúc hai ngày đối thoại tại Abu Dhabi. Phái đoàn Nga do Cục trưởng tình báo quân sự, Đô đốc Igor Kostyukov, dẫn đầu.

Tướng Alekseyev giữ cương vị Phó Cục trưởng thứ nhất của cơ quan tình báo quân sự Nga từ năm 2011. Ông được xem là nhân vật then chốt trong việc giám sát các công ty quân sự tư nhân của Nga, đồng thời từng nằm trong nhóm quan chức cấp cao được cử đi thương lượng với Yevgeny Prigozhin trong cuộc binh biến chớp nhoáng của Wagner Group vào mùa hè năm 2023.

Ông Alekseyev hiện cũng đang chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ vì bị cáo buộc liên quan đến những nỗ lực can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020. Cho đến nay, chưa có bên nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát tháng 2/2022, nhiều sĩ quan quân đội cấp cao của Nga đã thiệt mạng.