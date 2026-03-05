Việt Nam lập tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng trước biến động Trung Đông

(VTC News) -

Trả lời câu hỏi của phóng viên về tác động của căng thẳng tại Trung Đông đối với Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại, kinh tế và năng lượng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết Chính phủ và các bộ, ngành đang chủ động triển khai nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro và bảo đảm ổn định nguồn cung.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng (Ảnh: Minh Quang)

Theo bà Hằng, Bộ Công Thương đã có văn bản khuyến nghị nhằm giảm thiểu tác động từ xung đột tại khu vực Trung Đông.

"Bộ Công Thương đề nghị các hiệp hội ngành hàng xuất nhập khẩu theo dõi sát diễn biến tình hình và thường xuyên trao đổi với các cơ quan chức năng liên quan để cập nhật thông tin đến các hội viên, nhằm chủ động kế hoạch sản xuất, phương án tổ chức xuất nhập khẩu và vận tải hàng hóa, tránh để phát sinh ùn tắc và giảm thiểu các tác động tiêu cực do xung đột ở khu vực Trung Đông hiện nay", bà Phạm Thu Hằng cho biết.

Người phát ngôn khẳng định các cơ quan trong nước cũng đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến tại khu vực, kịp thời cập nhật thông tin để trao đổi với các hiệp hội ngành hàng, đồng thời nghiên cứu tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế nhằm nâng cao khả năng chủ động ứng phó với các tình huống tương tự trong tương lai.

Liên quan đến an ninh năng lượng, người phát ngôn cho biết ngày 4/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 385/QĐ-TTg thành lập Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng trước diễn biến phức tạp tại Trung Đông.

Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn làm Tổ Trưởng Tổ công tác. Tổ phó Thường trực là ông Lê Mạnh Hùng, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Tổ công tác có nhiệm vụ thường xuyên theo dõi, đánh giá, dự báo tình hình; tổ chức kiểm tra, tổng hợp và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu đầy đủ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân.

Bên cạnh đó, Tổ công tác sẽ nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, cơ chế, chính sách linh hoạt, chủ động dự báo và có các phản ứng chính sách kịp thời, không để bị động trước các biến động của thị trường năng lượng.

“Là thành viên của Tổ công tác, Bộ Ngoại giao đang phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan để triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh năng lượng trong bối cảnh tình hình Trung Đông diễn biến phức tạp”, bà Hằng cho biết.