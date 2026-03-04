+
++
Iran dọa đóng eo biển Hormuz: Đòn kinh tế nặng nề thay đối đầu quân sự?
(VTC News) -
Lời đe dọa từ Iran về việc phong tỏa eo biển Hormuz "yết hầu" năng lượng thế giới là một nước cờ cực kỳ mạo hiểm nhưng có sức nặng ghê gớm.
THÙY DƯƠNG
Tại sao người Italy thù ghét món pizza dứa?
07:00 04/03/2026
Chuyện bốn phương
Cử nhân IT và em trai 19 tuổi cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ
07:00 04/03/2026
Tin nóng
Iran dọa đóng eo biển Hormuz: Đòn kinh tế nặng nề thay đối đầu quân sự?
07:00 04/03/2026
Tiểu đồng phim Tây du ký: Mỹ nhân đình đám đỗ 2 trường đại học, U60 vẫn độc thân
06:44 04/03/2026
Sao thế giới
Mượn thẻ Bảo hiểm y tế người khác đi khám chữa bệnh bị xử phạt ra sao?
06:44 04/03/2026
Tin tức
Giá vàng 'nhảy múa' do căng thẳng Trung Đông, có nên mua lúc này?
06:39 04/03/2026
Thị trường
Tử vi tuổi Bính Dần năm 2026 nữ mạng
06:30 04/03/2026
Chuyện bốn phương
Nghịch lý giá sầu riêng, hàng cao cấp rẻ hơn loại phổ thông
06:30 04/03/2026
Thị trường
Hôm nay, thanh niên cả nước lên đường nhập ngũ
06:30 04/03/2026
Tin nóng
Giá vàng hôm nay 4/3: Mất hơn 200 USD/ounce, vàng lao dốc không phanh
06:20 04/03/2026
Tin giá vàng
'Phát sốt' với cánh đồng hoa hướng dương rộng hơn 1,3 hecta ở Đà Nẵng
06:20 04/03/2026
Giới trẻ
Phòng ngủ nên chọn thảm hay sàn gỗ?
06:09 04/03/2026
Bất động sản
Giá xăng dầu hôm nay 4/3: Tiếp tục tăng
06:06 04/03/2026
Thị trường
Dự báo thời tiết ngày 4/3: Hà Nội hửng nắng, đêm và sáng rét nhất 18°C
04:30 04/03/2026
Thời tiết
Sơn La chốt thi Tiếng Anh vào lớp 10, thay phương án tổ hợp 6 môn
00:20 04/03/2026
Tin tức - Sự kiện
Thủ tướng: Gỡ thẻ vàng EC và phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam
23:07 03/03/2026
Chính trị
Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Văn phòng Trung ương Đảng
22:42 03/03/2026
Chính trị
Lốc xoáy khiến hơn 100 nhà dân ở Quảng Ngãi bị hư hỏng
22:35 03/03/2026
Thời sự
Ông Trump nói Iran muốn đàm phán nhưng 'đã quá muộn'
21:57 03/03/2026
Thời sự quốc tế
Đau đầu vì quà 8/3: 'Tinh tế hay kinh tế' mới là chân ái?
21:05 03/03/2026
Chủ tịch Hà Nội: Gỡ triệt để 'điểm nghẽn', kích hoạt mọi động lực tăng trưởng
21:01 03/03/2026
Tin nóng
CSGT đường thủy Hà Nội bảo đảm an toàn cho lễ hội
20:48 03/03/2026
Tin nóng
Iran cảnh báo 'cánh cửa địa ngục sẽ ngày càng mở rộng' với Mỹ và Israel
20:38 03/03/2026
Thời sự quốc tế
Chủ tịch Quốc hội dự hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội
20:33 03/03/2026
Chính trị
Nghi xe tải làm đứt dây điện, người phụ nữ ngã nhào giữa quốc lộ
20:20 03/03/2026
Tin nóng
Triệt phá ổ nhóm giả danh cảnh sát Nhật Bản, chiếm đoạt 11 tỷ đồng
20:17 03/03/2026
Bản tin 113
Biển người xem diễu hành Tết Nguyên Tiêu tại TP.HCM
20:12 03/03/2026
Đời sống
Việt Nam phản đối sử dụng vũ lực nhắm vào các quốc gia có chủ quyền
19:43 03/03/2026
Thời sự quốc tế
Cựu tuyển thủ Việt Nam gia nhập đội đua trụ hạng
19:37 03/03/2026
Bóng đá Việt Nam
Phim 'Thỏ ơi' của Trấn Thành cán mốc 400 tỷ đồng
19:35 03/03/2026
Phim