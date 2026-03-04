Dự báo thời tiết ngày 4/3: Hà Nội hửng nắng, đêm và sáng rét nhất 18°C

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 4/3/2026

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, sau khi ảnh hưởng đến một vùng rộng lớn ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ, trong sáng 4/3, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ngày 4/3, Hà Nội rét về đêm và sáng, trưa chiều hửng nắng. (Ảnh minh hoạ: Khổng Chí)

Ngày 4/3, vùng núi Đông Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết trời rét, các khu vực khác của Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đêm và sáng trời rét. Trong đó, Bắc Bộ trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 15-18°C, vùng núi có nơi dưới 14°C.

Cùng ngày, thời tiết Hà Nội cũng xuất hiện mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét, trưa chiều hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày 4/3 dao động 18-20°C.

Tác động của khối không khí lạnh, các địa phương từ Nghệ An đến Gia Lai mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to.

Các khu vực khác trên cả nước tiếp diễn chuỗi ngày mưa rào và dông vài nơi, tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm, ngày nắng. Khu vực Nam Bộ chiều tối 5/3 mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 4/3/2026

TP Hà Nội mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20°C. Nhiệt độ cao nhất 22-24°C.

Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C, có nơi dưới 15°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C, khu Tây Bắc 27-30°C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C, vùng núi có nơi dưới 15°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc đêm có mưa, mưa rào rải rác, ngày mưa vài nơi. Phía Nam mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. phía Bắc đêm và sáng trời lạnh, có nơi trời rét. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 22-25°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Phía Nam chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-28°C, phía Nam 29-32°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.