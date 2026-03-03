Chủ tịch Hà Nội: Gỡ triệt để 'điểm nghẽn', kích hoạt mọi động lực tăng trưởng

(VTC News) -

Thông tin được ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề cập trong phát biểu tại hội nghị giao ban công tác tháng 2, triển khai nhiệm vụ tháng 3/2026 do Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức, chiều 3/3.

Ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh nhiệm vụ kích hoạt toàn diện động lực tăng trưởng và giải ngân đầu tư công để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP của quý I/2026, bảo đảm tăng trưởng cả năm 2026 từ 11% trở lên.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan, ban, ngành, chủ tịch UBND cấp xã coi giải ngân đầu tư công là mệnh lệnh; đẩy mạnh các hoạt động của Sàn giao dịch công nghệ và Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội, các hoạt động đầu tư dự án, phát triển khoa học công nghệ tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Bên cạnh đó, Sở Tài chính khẩn trương báo cáo tổng thể nguồn lực của thành phố, xây dựng các phương án huy động nguồn vốn đảm bảo đáp ứng kế hoạch đầu tư của thành phố. Đồng thời, trong tháng 3, trình UBND thành phố Đề án tổng thể phòng, chống lãng phí, rà soát toàn diện quỹ tài sản công...

Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu ngay Đề án khai thác nguồn lực đất đai giai đoạn 2026 - 2030, tạo quỹ đất cho các dự án BT, BOT, PPP...

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu giải quyết triệt để các "điểm nghẽn".

Cụ thể, về úng ngập: Sở Xây dựng, các ban quản lý dự án và các đơn vị thi công phải thực hiện chế độ làm việc “3 ca, 4 kíp”, bảo đảm 10 dự án khẩn cấp phòng, chống úng ngập hoàn thành trước ngày 30/4.

Về giao thông, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng 7 cầu vượt sông Hồng, đường Vành đai 1, 2.5, 3.5 và 4. Đặc biệt, Công an thành phố và Sở Xây dựng phối hợp giải quyết ngay tình trạng ùn tắc tại nút giao Thanh Xuân, trục Nguyễn Trãi... đẩy nhanh tiến độ mở rộng đường Nguyễn Tuân.

Các đơn vị này được yêu cầu khai thác triệt để hệ thống 1.837 camera AI để phạt nguội và phân luồng

Về môi trường, ông Thắng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường phải hoàn thành Đề án kiểm soát ô nhiễm sông Cầu Bây gắn với hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải; làm việc với tỉnh Hưng Yên để xử lý ô nhiễm khu vực giáp ranh tại xã Thuận An...

Ngoài ra, ông Thắng yêu cầu thực thi mạnh mẽ Nghị quyết 57-NQ/TW về chuyển đổi số và nâng cao năng lực chính quyền 2 cấp, trong đó, giao Văn phòng UBND Thành phố, Sở Nội vụ tăng cường đôn đốc, kiểm tra một số đơn vị để tồn đọng nhiều việc chậm muộn, có dấu hiệu đùn đẩy, né tránh.