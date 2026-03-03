Phụ huynh Hà Nội xếp hàng từ nửa đêm giữ chỗ: Sở GD&ĐT yêu cầu hoàn tiền

Liên quan đến việc nhiều phụ huynh xếp hàng trước cổng trường THPT Phan Bội Châu (phường Hà Đông, Hà Nội) từ đêm để đăng ký học lớp 10 cho con, ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ cơ quan báo chí, Sở GD&ĐT Hà Nội đã thành lập tổ công tác, tiến hành kiểm tra, xác minh.

Sở cho biết theo báo cáo của trường THPT Phan Bội Châu, nhà trường đã ban hành thông báo tuyển sinh năm học 2026-2027 theo hình thức trực tuyến trên website và Facebook của đơn vị.

Các phụ huynh xếp hàng trước cổng trường THPT Phan Bội Châu từ rạng sáng 3/3. (Ảnh: Ngọc Bích)

Trong quá trình triển khai, do số lượng đăng ký lớn, một số phụ huynh lo lắng về khả năng hoàn tất thủ tục đã chủ động liên hệ qua điện thoại, kênh trực tuyến của nhà trường để được hỗ trợ.

Trên cơ sở các cuộc trao đổi này, nhà trường có hướng dẫn một số phụ huynh gặp khó khăn trong việc khai báo hồ sơ trực tuyến đến trường để được hỗ trợ thao tác.

Nhà trường cho biết đã thu khoản phí ghi danh theo thông báo và thông tin rõ việc hoàn trả trong trường hợp học sinh không trúng tuyển. Được biết, số tiền này là 1,2 triệu đồng.

"Việc một số phụ huynh đến trường trong cùng thời điểm và chia sẻ thông tin cho nhau qua các nhóm liên lạc đã dẫn đến tình trạng tập trung đông người trong thời gian ngắn tại khu vực cổng trường, ảnh hưởng đến trật tự và gây dư luận không tốt", theo thông tin từ Sở GD&ĐT.

Đến 9h ngày 3/3, nhà trường đã phối hợp với Công an phường làm việc trực tiếp với phụ huynh; đồng thời tổ chức tuyên truyền, giải thích và chấm dứt tình trạng tập trung đông người, bảo đảm an ninh, trật tự khu vực.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra sơ bộ ban đầu, Sở GD&ĐT xác định việc trường THPT Phan Bội Châu tổ chức tiếp nhận hồ sơ trực tiếp và thu phí ghi danh trong quá trình tuyển sinh là chưa đúng với nội dung hướng dẫn của sở.

Sở yêu cầu nhà trường dừng ngay việc tiếp nhận hồ sơ trực tiếp; thực hiện tuyển sinh đúng hình thức trực tuyến theo hướng dẫn. Đồng thời, trường phải tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm về công tác tuyển sinh đầu cấp.

"Yêu cầu nhà trường rà soát, thông báo và hoàn trả đầy đủ khoản phí ghi danh đã thu cho phụ huynh, học sinh theo đúng quy định và báo cáo kết quả thực hiện về sở", Sở GD&ĐT nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, tổ công tác cũng kiến nghị giám đốc Sở GD&ĐT xem xét xử phạt vi phạm hành chính đối với trường THPT Phan Bội Châu theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực giáo dục.

Sở GD&ĐT giao các phòng chuyên môn thuộc sở và đề nghị phối hợp với cơ quan cơ quan an ninh địa bàn tiếp tục theo dõi, giám sát việc khắc phục của nhà trường, bảo đảm công tác tuyển sinh được thực hiện đúng quy định, công khai, minh bạch và không để tái diễn vi phạm.

Ghi nhận của Tri Thức - Znews, khoảng 4h30 sáng 3/3, cổng trường THPT Phan Bội Châu đông nghịt phụ huynh xếp hàng chờ đăng ký suất học lớp 10 cho con. Người đến sớm nhất là từ 23h ngày 2/3, trong khi 7h30 trường mới bắt đầu làm việc. Khoảng 7h, danh sách tự phát do phụ huynh lập để lấy số thứ tự lên tới 300 người. Tình trạng này cũng diễn ra vào ngày 2/3.

Năm học 2026-2027, trường THPT Phan Bội Châu tuyển 12 lớp 10, mỗi lớp 36 học sinh, tổng chỉ tiêu 432 chỉ tiêu. Số hồ sơ trường phát ra khoảng hơn 600 bộ.

Trường thu lệ phí tuyển sinh 300.000 đồng và phí ghi danh giữ chỗ là 1,2 triệu đồng. Nếu học sinh đỗ trường THPT công lập và rút hồ sơ, nhà trường sẽ hoàn lại toàn bộ số tiền ghi danh.