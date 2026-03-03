Loạt hoạt động ý nghĩa trong Ngày hội Biên phòng toàn dân tại Quảng Ninh

(VTC News) -

Ngày 3/3, nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959 - 3/3/2026) và 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2026), Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh Quản Minh Cường cùng lãnh đạo Bộ Tư lệnh Biên phòng đã đến dâng hương tưởng nhớ 86 anh hùng liệt sĩ tại Khu tưởng niệm di tích lịch sử Quốc gia Pò Hèn.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Biên phòng cùng tỉnh lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh dâng hương tại Khu di tích Pò Hèn trong ngày 3/3. (Ảnh: Tiến Thắng)

Đồng thời, các lãnh đạo cũng tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ được tổ chức trọng thể ngay gần khu di tích.

Đại tá Vũ Văn Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh, cho biết, năm nay Quảng Ninh vinh dự khi được chọn làm điểm tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2026 của Bộ đội biên phòng khu vực phía Bắc.

Hoạt động văn nghệ được tổ chức quy mô trong năm Quảng Ninh được lựa chọn làm điểm tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân khu vực phía Bắc. (Ảnh: Tiến Thắng)

Đơn vị đã báo cáo tỉnh chọn xã Hải Sơn – nơi có Khu di tích lịch sử Quốc gia Pò Hèn, để tổ chức các sự kiện với quy mô và hình thức nâng tầm hơn hẳn các năm trước.

Cụ thể, nhiều hoạt động để gắn kết tình quân dân được triển khai trong dịp này như: khám chữa bệnh miễn phí cho bà con cư dân biên giới; phổ biến pháp luật bằng hình thức sân khấu hóa; tổ chức các gian hàng 0 đồng, tặng quà cho học sinh và đồng bào;… cùng các trò chơi dân gian như đẩy gậy, giã bánh dày, trưng bày sản vật địa phương.

Những suất quà trao tặng học sinh vùng biên giới trong Ngày hội biên phòng toàn dân. (Ảnh: Tiến Thắng)

Tháng 3 này, Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cũng được giao đăng cai tổ chức Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt - Trung lần thứ 10. Đây là sự kiện đối ngoại quốc phòng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong năm 2026, góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa hai Đảng, hai Nhà nước.

Trước đó, chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” tại Quảng Ninh cũng đã trao tặng trên 1.500 suất quà, trị giá trên 1,6 tỷ đồng, đảm bảo không ai ở khu vực biên giới bị bỏ lại phía sau, không ai là không có Tết.

Cán bộ chiến sĩ biên phòng Quảng Ninh tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho cư dân biên giới nhân kịp kỷ niệm Ngày truyền thống lực lượng và Ngày biên phòng toàn dân. (Ảnh: Tiến Thắng)

Từ tình cảm gắn bó máu thịt đó, người dân nơi biên giới luôn xem chiến sĩ biên phòng như người thân trong gia đình, sát cánh cùng lực lượng vũ trang trong bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và giữ gìn an ninh trật tự.

Hiện nay, Quảng Ninh đang duy trì hiệu quả 497 tổ tự quản đường biên, cột mốc với 5.597 thành viên, bảo vệ 118,82km đường biên và 112 cột mốc. Trên tuyến biển, đã thành lập và duy trì 93 tổ tàu thuyền an toàn, đoàn kết với 3.700 thành viên tham gia... Sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân đã góp phần tạo dựng một phòng tuyến vững chắc nơi biên giới, vùng biển đảo.