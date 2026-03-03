VinFast Viper gây bão với cộng cộng đồng mê xe khi chính thức mở cọc sớm

(VTC News) -

Với thiết kế đậm chất thể thao, sức mạnh vận hành ấn tượng cùng loạt chính sách ưu đãi hấp dẫn, Viper, mẫu xe máy điện cao cấp mới của VinFast được người dùng trẻ săn đón, đặc biệt là trong đợt mở cọc sớm tới 15/3 với nhiều món quà lớn cộng dồn.

Người dùng Việt nói về Viper: Mẫu xe “lực và chất”

Tháng 1/2026, mẫu xe máy điện VinFast Viper chính thức trình làng, tạo nên sức hút mạnh mẽ với cộng đồng người dùng. Mẫu xe được định vị ở phân khúc cao cấp, mang phong cách nam tính và thể thao. Ngay từ những hình ảnh đầu tiên, thiết kế của xe đã trở thành chủ đề được cộng đồng quan tâm. Trên các diễn đàn công nghệ - xe cộ, nhiều bạn trẻ nhận xét thiết kế của Viper “lực và chất hơn hẳn nhiều mẫu xe điện trước đây”.

“Viper nhìn góc cạnh và cá tính, hợp với người trẻ thích phong cách street hơn là sự trung tính”, Nguyễn Thắng (26 tuổi, làm việc trong lĩnh vực truyền thông tại Hà Nội), nhận xét.

Nói sâu hơn về ngoại hình Viper, anh Nguyễn Thanh Tùng, một nhà thiết kế tại Hà Nội, cho rằng ngôn ngữ tạo hình góc cạnh, nam tính và giàu chất thể thao giúp phần đầu xe tạo cảm giác mới mẻ. Phần mặt nạ có sự kết hợp các chi tiết trang trí mang hơi hướng tương lai. Cụm đèn pha LED Projector được đặt thấp, gần hốc bánh xe (chi tiết thường thấy trên các mẫu xe thể thao) khiến tổng thể xe theo anh Tùng đánh giá trở nên “ngầu” và có phần táo bạo hơn.

Bên cạnh những điểm nhấn bề ngoài, VinFast Viper cũng gây chú ý ở những trang bị đắt giá như giảm xóc có giảm chấn thủy lực. Theo anh Nguyễn Thắng, trang bị này thường thấy trên các dòng xe thể thao, hứa hẹn mang lại khả năng vận hành mượt mà và ổn định hơn khi đi qua mặt đường xấu.

Về vận hành, Viper được trang bị động cơ BLDC Inhub công suất tối đa 3.000 W, cho phép đạt tốc độ lên tới 70 km/h. Theo kinh nghiệm đã lái thử các loại xe điện VinFast tại một số sự kiện, anh Nguyễn Thắng cho rằng, thông số vận hành của Viper đủ linh hoạt cho nhu cầu đi lại hàng ngày trong đô thị. Các dòng xe điện VinFast với đặc tính phản hồi ga nhanh, dứt khoát và êm ái sẽ giúp cho người dùng có được những trải nghiệm tốt hơn.

Thời điểm “vàng” để sở hữu Viper với chi phí thấp nhất

Là một trong những mẫu xe đổi pin được ra mắt từ đầu năm nay, Viper tạo điểm nhấn với giải pháp năng lượng mới. Xe được bố trí 2 khay pin trong cốp, mỗi pin dung lượng 1,5 kWh, sử dụng công nghệ LFP nổi bật về độ bền và mức độ an toàn. Khi sử dụng đồng thời hai pin, quãng đường di chuyển có thể lên tới 156 km – con số đủ cho nhiều ngày đi lại trong đô thị mà không cần bận tâm quá nhiều đến việc nạp năng lượng. Theo reviewer Đình Nam, xe đổi pin sẽ trở thành một xu hướng trong thời gian tới nhờ sự tiện lợi với mạng lưới 45.000 tủ đổi pin trên toàn quốc. Hệ thống này dự kiến hoàn thành trong quý I/2026.

“Tháo pin, đưa pin vào trụ đổi, lấy pin mới cho vào xe, tất cả chỉ trong vòng 1 phút. Đó là chưa kể xe cũng có thể sạc được pin tại các trụ sạc V-Green”, anh Đình Nam nhận xét.

Không chỉ nhanh, người dùng còn gần như không phải chi thêm khoản tiền nào cho năng lượng. Đây là điểm nổi bật trong chính sách dành cho dòng xe đổi pin của VinFast. Cụ thể, VinFast sẽ miễn phí đổi pin 20 lần/tháng cho tất cả khách hàng đến hết ngày 30/6/2028. Khách hàng đồng thời được sạc miễn phí tại các trạm V-Green tới hết tháng 5/2027.

Anh Trần Ngọc (TP.HCM) đánh giá, khi tìm hiểu về Viper, anh cảm thấy bị thuyết phục bởi sự tiện lợi và những ưu đãi tốt này. Theo anh, mức giá 45,5 triệu đồng (cả pin) của Viper là hoàn toàn hợp lý. “Xe đẹp, lại được đổi pin, sạc miễn phí thì chẳng tội gì không chốt mẫu xe thể thao này”, anh Ngọc chia sẻ về quyết định chốt cọc Viper.

Về chi phí sở hữu, anh Ngọc cùng những người đặt mua mẫu Viper được áp dụng các chính sách ưu đãi của VinFast như giảm 6% giá trị xe trong chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (tương đương 2% giá trị xe), hỗ trợ trả góp 100% giá trị xe với 0 đồng vốn đối ứng và lãi suất ưu đãi. Khách hàng đặt cọc sớm trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 15/3 còn được ưu đãi thêm 1 triệu đồng tính vào giá xe.

Đặc biệt, mua Viper (và các loại xe máy điện VinFast khác) trước thời điểm 31/3/2026, khách hàng được tham gia quay số may mắn và có cơ hội trúng các giải thưởng có tổng trị giá hơn 30 tỷ đồng gồm 26 ô tô điện VF 3 cùng 1.000 xe máy điện Evo Grand.

Với thiết kế đậm chất thể thao, giải pháp đổi pin tiện lợi và loạt ưu đãi chồng tầng hiếm có trong giai đoạn mở cọc, VinFast Viper đang cho thấy sức nóng với cộng đồng người dùng, đặc biệt là khách hàng trẻ.