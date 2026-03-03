5 hiểu lầm về bia không cồn có thể khiến bạn dùng sai hoặc ghét bỏ

(VTC News) -

Những năm gần đây, thị trường đồ uống chứng kiến cuộc chuyển dịch ngoạn mục. Những chai bia dán nhãn 0.0% đang xuất hiện ngày càng nhiều trong các bữa cơm, bữa tiệc đến các cuộc tụ tập vỉa hè. Bia không cồn (hay bia 0 độ) không còn chỉ là lựa chọn "bất đắc dĩ" dành cho những người phải lái xe.

Một số hiểu lầm về bia không cồn

Dù bia không cồn ngày càng chiếm thị phần lớn hơn, vẫn còn hàng loạt định kiến và hiểu lầm khiến nhiều người e dè khi tiếp cận.

Nhiều người vẫn chưa hiểu đúng về bia không cồn. (Ảnh: iStock)

Bia không cồn tuyệt đối không cồn

Nhiều người mặc định rằng cụm từ "không cồn" đồng nghĩa với con số 0 độ tuyệt đối về mặt hóa học. Thực tế, quy định về ghi nhãn bia không cồn có sự khác biệt nhất định tùy theo quốc gia, nhưng đa số các tiêu chuẩn quốc tế cho phép sản phẩm chứa một lượng cồn nhỏ dưới mức 0.5% ABV (Alcohol by Volume).

Tại châu Âu, các loại bia được dán nhãn "0.0%" thường trải qua quá trình chưng cất chân không hoặc lọc kỹ lưỡng để loại bỏ gần như toàn bộ ethanol, nhưng dấu vết của cồn vẫn có thể tồn tại ở mức cực thấp.

Để dễ hình dung, lượng cồn trong một lon bia 0.5% chỉ tương đương với lượng cồn tự nhiên sau khi bạn thưởng thức quả chuối chín. Cơ thể chúng ta chuyển hóa lượng cồn nhỏ nhoi này nhanh đến mức nó không kịp ngấm vào máu để gây ra bất kỳ hiệu ứng kích thích nào.

Vì vậy, trừ khi bạn có những yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt về tôn giáo hoặc dị ứng y tế đặc biệt, bia không cồn về cơ bản là an toàn và không gây ra trạng thái say xỉn.

Với nhiều quốc gia, bia không cồn vẫn có độ rất nhẹ. (Ảnh: Mirror)

Hương vị nhạt nhẽo

Đây có lẽ là định kiến lớn nhất khiến những người sành bia truyền thống quay lưng với bia không cồn. Trong quá khứ, phương pháp sản xuất cũ thường làm mất đi các hợp chất hương vị dễ bay hơi khi đun nóng bia để tách cồn, để lại loại nước có vị ngọt của mạch nha nhưng thiếu đi hương thơm của hoa bia.

Thế nhưng, công nghệ nấu bia hiện đại đã thay đổi hoàn toàn cuộc chơi này. Các nhà sản xuất sử dụng phương pháp chưng cất chân không ở nhiệt độ thấp hoặc thẩm thấu ngược, giúp giữ nguyên vẹn cấu trúc hương vị nguyên bản của bia.

Bia không cồn ngày nay có đầy đủ các dòng từ Lager sảng khoái, Stout đậm đà cho đến các dòng bia thủ công IPA thơm nồng nàn hương hoa bia. Nếu người dùng thưởng thức một ly bia không cồn cao cấp, sự khác biệt về hậu vị và độ đầy đặn trong khoang miệng so với bia truyền thống là không đáng kể.

Bia không cồn có rất nhiều dòng và hương vị khác nhau. (Ảnh: Athetic)

Bia không cồn chỉ dành cho phụ nữ

Trong thời gian dài, hình ảnh người cầm lon bia không cồn thường gắn liền với tài xế và phụ nữ. Nó bị gắn mác là đồ uống dành cho phụ nữ. Đây là quan niệm lỗi thời và thiếu khách quan. Bia không cồn hiện nay được ưa chuộng bởi cả đàn ông hay những người không lái xe.

Sự thay đổi này đến từ việc người tiêu dùng bắt đầu nhận ra giá trị của việc tỉnh táo trong mọi tình huống. Những doanh nhân cần sự tỉnh táo để làm việc đêm nhưng vẫn muốn tận hưởng cảm giác thư giãn của một ly bia mát lạnh cũng là đối tượng khách hàng trung thành của dòng sản phẩm này.

Bia không cồn còn là biểu tượng của tận hưởng cuộc vui mà vẫn kiểm soát được bản thân và duy trì hiệu suất công việc.

Cánh mày râu và thậm chí vận động viên cũng yêu thích bia không cồn. (Ảnh: Athetic)

Bia không cồn giúp giảm cân

Mặc dù đúng là bia không cồn thường có hàm lượng calo thấp hơn bia truyền thống (do cồn là nguồn cung cấp calo chính), nhưng điều đó không có nghĩa là nó là một loại "nước giảm cân". Một lon bia thông thường chứa khoảng 150 calo, trong khi bia không cồn dao động từ 30 đến 80 calo. Tuy nhiên, để bù đắp cho sự thiếu hụt về cảm giác miệng do mất đi cồn, một số nhà sản xuất có thể thêm vào một lượng đường nhất định để cân bằng hương vị.

Nếu người uống đang trong chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt, việc kiểm tra bảng thành phần là điều cực kỳ quan trọng. Uống bia không cồn quá mức vẫn có thể tích tụ lượng carbohydrate đáng kể, dẫn đến việc dư thừa năng lượng.

Tuy nhiên, nếu so sánh với các loại trà sữa hay nước có đường khác, bia không cồn vẫn là một lựa chọn lành mạnh hơn nhiều cho vòng eo. Bí kíp ở đây vẫn là sự điều độ và hiểu rõ những gì mình đang nạp vào cơ thể để không phá vỡ kế hoạch giảm cân.

Thưởng thức bia không cồn thường đi kèm hành vi ăn vặt khiến người dùng khó giảm cân. (Ảnh: Nolfelia)

Không phù hợp cho người chơi thể thao

Nhiều người cho rằng bia, dù có cồn hay không, đều là "kẻ thù" của vận động vì tính chất lợi tiểu gây mất nước. Tuy nhiên, thực tế hoàn toàn ngược lại đối với dòng bia không cồn. Nhiều vận động viên chuyên nghiệp, đặc biệt là các vận động viên marathon tại Đức, thường xuyên sử dụng bia không cồn như một thức uống phục hồi sau khi về đích.

Điều này là do bia không cồn bản chất là một loại đồ uống đẳng trương (isotonic), giúp cơ thể hấp thụ nước và các chất dinh dưỡng nhanh hơn so với nước lọc thông thường. Hơn thế nữa, bia không cồn rất giàu polyphenol từ hoa bia và lúa mạch, vốn là những chất chống oxy hóa mạnh mẽ có khả năng giảm viêm và hỗ trợ hệ miễn dịch sau những bài tập cường độ cao.

Thay vì gây mệt mỏi và ức chế quá trình tổng hợp protein như bia có cồn, bia không cồn cung cấp một lượng tinh bột cần thiết để nạp lại năng lượng cho cơ bắp mà không đi kèm tác dụng phụ gây mất nước. Vì vậy, quan niệm bia không cồn làm giảm phong độ thể thao là một sai lầm lớn về mặt khoa học dinh dưỡng.