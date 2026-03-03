Ông Nguyễn Đức Thuỵ làm Tổng giám đốc ngân hàng Sacombank

(VTC News) -

Ngày 03/3/2026, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản chấp thuận nhân sự dự kiến bổ nhiệm giữ chức danh Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đối với ông Nguyễn Đức Thụy. Trên cơ sở đó, Hội đồng Quản trị Sacombank đã họp và thống nhất ban hành quyết định bổ nhiệm, có hiệu lực cùng ngày.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Sacombank đang bước vào giai đoạn tăng tốc hoàn thiện đề án tái cơ cấu, với trọng tâm nâng cao hiệu quả điều hành, tăng cường quản trị rủi ro và củng cố nền tảng tăng trưởng bền vững.

Theo ngân hàng, điều này thể hiện định hướng nhất quán trong công tác nhân sự của hội đồng quản trị, ưu tiên lãnh đạo có tư duy chiến lược, kinh nghiệm tái cấu trúc và năng lực triển khai thực tiễn.

Ông Nguyễn Đức Thụy sinh năm 1976, nguyên quán Ninh Bình, tốt nghiệp Đại học Bang Colorado (Hoa Kỳ). Ông là nhà quản trị có nhiều năm kinh nghiệm và tầm nhìn chiến lược, từng tham gia điều hành và đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo cấp cao tại nhiều doanh nghiệp và tổ chức tài chính lớn như: Chủ tịch HĐQT tại các doanh nghiệp như Tập đoàn Thaigroup: Công ty Cổ phần Thaiholdings; Công ty cổ phần chứng khoán Xuân Thành (VIX); Công ty cổ phần Du lịch Kim Liên; Phó Chủ tịch các dự án điện mặt trời Xuân Thiện Đắk Lắk.

Ông Nguyễn Đức Thuỵ. (Ảnh: Sacombank).

Từ tháng 4/2021, ông Nguyễn Đức Thụy chính thức gia nhập ngành ngân hàng với cương vị Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) và được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT từ ngày 09/12/2022. Trong hơn 3 năm công tác tại vị trí này, ông chỉ đạo quyết liệt các chương trình tái cấu trúc, tinh gọn bộ máy, xây dựng nền tảng quản trị hiện đại và đẩy mạnh chuyển đổi số, với kết quả nổi bật là hiệu quả vận hành ổn định, các chỉ số tài chính cải thiện rõ nét và hệ thống công nghệ được nâng cấp vượt bậc. Cuối tháng 12/2025, ông kết thúc nhiệm kỳ tại LPBank và gia nhập Sacombank giữ chức Quyền Tổng Giám đốc.

Chỉ hơn 2 tháng tham gia ban điều hành Sacombank, ông Nguyễn Đức Thụy đã triển khai một loạt sáng kiến chuyển đổi mang tính đột phá, đã tinh gọn bộ máy xuống còn 9 Khối nghiệp vụ, hướng tới cơ cấu nhân sự front - back điều chỉnh về tỷ lệ tối ưu 80% - 20%, chuyển mô hình theo ngành dọc từ ngày 22/01/2026, với mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng trưởng bền vững và thận trọng, đảm bảo tối đa lợi ích cho cổ đông, đối tác và khách hàng.

Ngân hàng tập trung xử lý các tồn đọng còn lại, giảm tỷ lệ nợ xấu, cải thiện biên lợi nhuận, đảm bảo các chỉ số an toàn hoạt động của ngân hàng, đồng thời nâng cao mức độ bao phủ dự phòng theo lộ trình. Sacombank cũng đã thay đổi logo và bộ nhận diện thương hiệu và công bố đại sứ thương hiệu mới, đánh dấu một giai đoạn phát triển năng động, chuyên nghiệp, gần gũi và thân thiện hơn.